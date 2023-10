Ángel Torres, presidente del Getafe: "Lo ha decidido el Ayuntamiento. Me han quitado un problema"

Este miércoles el Ayuntamiento de Getafe anunció que se retiraba el nombre de Alfonso Pérez de la denominación del estadio del Getafe CF tras las polémicas palabras del exjugador en las que decía que no se podían equiparar los sueldos del fútbol femenino con los del masculino. EL ESPAÑOL ha podido confirmar que esta decisión la tomó el Consistorio por voluntad propia.

El Ayuntamiento, propietario de esta instalación municipal, es quien cede al Getafe CF el estadio para que dispute sus encuentros como local en Primera División. Como propietario, sigue teniendo unos derechos como es el de formalizar un cambio de nombre del recinto deportivo como así ha hecho este mismo miércoles después de toda la polémica generada.

EL ESPAÑOL ha podido contactar con Ángel Torres, el presidente del Getafe CF, para conocer la opinión del club al respecto, y confirmó que el club no ha tenido que ver en este cambio de nombre: "El Ayuntamiento se ha adelantado. Lo han decidido ellos. Me quito un problema por si hay alguien que no estaba de acuerdo".

"Yo llegué y ya estaba el nombre", confirma el máximo mandatario de la entidad madrileña acerca de este nuevo cambio de denominación, sobre la que tampoco entra a valorar si le gusta o no.

En busca de un 'naming'

Hace ya tiempo que el presidente del Getafe viene trabajando en la búsqueda de un patrocinio para poder cambiar el nombre del estadio. Al igual que ya han hecho otros muchos clubes, uno de los últimos el Fútbol Club Barcelona con el Spotify Camp Nou, el cuadro azulón busca una marca potente que quiera patrocinar la denominación de su recinto deportivo.

El propio Ángel Torres confirmó a EL ESPAÑOL que tienen "un principio de acuerdo" ya con algunas marcas y que "pronto íbamos a cambiar el nombre del estadio" con la denominación de la marca por la que finalmente se decantara el club azulón. De hecho, todo lo que tiene que ver con el Coliseum parece una de las últimas gestiones y anhelos del presidente al frente de la entidad.

Aficionados del Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez Reuters

El Getafe tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento por el que el Consistorio le cede las instalaciones al club para que las convierta en su hogar. En este acuerdo, al respecto del nombre del estadio, aparece una cláusula clara e irrompible y es que la palabra Coliseo siempre tiene que estar presente, independientemente del lugar exacto.

"Yo no tengo nada contra nadie. Ya hemos dicho que el día que una multinacional viniese y quisiera poner el nombre, llegaríamos a un acuerdo", finalizó Ángel Torres en palabras para este periódico.

