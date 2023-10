El Getafe elimina el nombre del exjugador Alfonso Pérez y el estadio se llamará Coliseum

El Getafe CF y el Ayuntamiento de la localidad madrileña acordaron este miércoles eliminar el nombre de Alfonso Pérez de la denominación actual del estadio. De esta manera, el recinto en el que el conjunto azulón disputa sus partidos como local en Primera División se llamará a partir de ahora 'Coliseum', a secas.

Este cambio en el nombre del estadio viene provocado por las polémicas declaraciones que realizó recientemente el exfutbolista Alfonso Pérez en una entrevista. El que fuera jugador del Real Madrid, FC Barcelona o Real Betis, entre otros equipos, mostró su incomprensión por el hecho de que las jugadoras cobren lo mismo que los futbolistas en el fútbol masculino dado que generan menos volumen de negocio.

"Tengo una opinión bastante discrepante. Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación", dijo en declaraciones para el diario El Mundo.

"Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la Selección y no pueden. A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre", argumentó el exjugador nacido en Getafe.

Por otra parte, el exdelantero también habló de que obligaría a los componentes de la Selección masculina y femenina a besar la bandera española: "En el caso de Guardiola como en otros o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Eso, lo primero y luego ya protestas por lo que quieras. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la Selección está por encima".

El Ayuntamiento de Getafe ya trasladó días atrás al club la opción de retirar el nombre de Alfonso Pérez de la denominación del estadio, y apuntó que este recinto que es de propiedad municipal tiene que ser un ejemplo "para transmitir los valores positivos del deporte como la igualdad, la solidaridad y el respeto".

Comunicado del Ayuntamiento

El estadio municipal de la ciudad de Getafe, cedido al Getafe CF, por un periodo de cuarenta años, pasará a denominarse únicamente 'Coliseum' tras las declaraciones de Alfonso Pérez, natural de Getafe y campeón olímpico con la selección española.

