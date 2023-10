Toñi Moreno: "Si hay algo en lo que he sido buena en mi profesión es en no obcecarme persiguiendo algo"

Toñi Moreno vive uno de los momentos más dulces de su carrera. A su participación en MasterChef Celebrity se le une también su regreso a Canal Sur para hacerse cargo de sus mañanas con Hoy en día. "Es la cadena donde me he hecho, dónde me han perdonado los errores, dónde me siento cómoda", confiesa a BLUPER.

Allí, poco a poco está consiguiendo levantar las audiencias frente a la dura competencia que hay cada mañana con Mañaneros, Vamos a ver y Espejo público en las cadenas nacionales. Sin embargo, es un reto que le ha llegado en un momento perfecto, aunque eso le lleve a separarse de su hija de lunes a viernes.

Una separación que ya vivió en MasterChef Celebrity, lo cual fue lo más duro de su participación. "Personalmente MasterChef ha sido un antes y un después. He descubierto muchas cosas de mí, como el afán de superación. Al final aquí estás tú y tu fuerza de voluntad para aprender y hacer las cosas bien".

¿Te has controlado mucho a la hora de exponerte? Porque al final es un reality... Macarena Rey me había llamado varios años, pero como estaba en Telecinco era incompatible. Pero este año se daba la circunstancia de que estaba en TVE haciendo Plan de tarde y pensé que si no lo hacía este año, no lo iba a hacer. Y no me costó mucho pensarlo porque soy fan del formato, me encanta, lo veo todos los años, y pensé que sería una experiencia. Y luego me apetecía salir de mi zona confort. ¿Lo consultaste con alguien que hubiera estado antes en el programa? María del Monte es muy amiga tuya... María del Monte me dijo: 've, porque tú eres más fuerte que yo'. Y eso es mentira, ella es más fuerte que yo pero le pilló en un día que no tenía ganas... Y Terelu Campos me dijo: 'agárrate porque es duro'. Y no pensaba que tanto. Pero es una experiencia apasionante, es dura y muy exigente. Aquí todos entramos sin carnet de identidad, nadie es nadie, todos somos concursantes. ¿Repetirías? Sí, sin lugar a dudas. Me tienes que dejar unos meses que se me olvide, pero sí. Personalmente MasterChef ha sido un antes y un después. Profesionalmente no, porque es algo más que he hecho y me he divertido, pero personalmente sí. He descubierto muchas cosas de mí, como el afán de superación. En mi profesión, presentas un programa o presentas otro, pero es tu zona de confort. Aquí todos entramos sin carnet de identidad, nadie es nadie, todos somos concursantes. Al final estás tú y tu fuerza de voluntad para aprender y hacer las cosas bien. Me lo he currado un montón y está el cachondeo de que me ha salido a deber por las clases que he tomado. Ahora, desde que terminé de grabar no he vuelto a coger una cuchara. Soñaba con platos. Me he llevado soñando con recetas todo el verano. Pero sí que me he comprado todos los aparatos. Lo más duro ha sido no ver a mi hija. ¿Te has controlado mucho a la hora de exponerte? Porque al final es un reality... Es imposible. Son 14 horas de grabación diarias, no puedes estar en una pose, es imposible. Es el programa en el que más me he expuesto porque se olvida que están las cámaras. Dices que entráis sin carnet de identidad, ¿qué compañero te ha sorprendido más en el trato humano, más allá de la idea que tenías preconcebida? Conocía a la mayoría, les había entrevistado alguna vez, pero por ejemplo a Blanca Romero no la conocía de haber tenido trato y tenía una imagen de ella como de seria o incluso seca. Ahora somos íntimas amigas porque es la tía más divertida del mundo. A Jorge Cadaval le había entrevistado millones de veces, pero no tenía esta relación que tenemos ahora. Esto ha sido como una mili. ¿No ha habido rivalidad? Ha habido rivalidad sana. Vais a ver pruebas de eliminación de ponerse a llorar el que se quedaba porque se iba el otro. Ha habido algún roce típico, pero nada más. El ambiente entre nosotros ha sido de diez. Toñi Moreno en 'MasterChef Celebrity'. ¿Hay grupo de WhatsApp? Tenemos dos: el oficial donde están los jefes, y otro nosotros solos. Se llama 'Los de siempre para siempre'. ¿Quién manda más stickers? Los Cadaval, Edu Casanova... He aprendido todo lo que sé en Canal Sur.... y de María Teresa Campos. ¿Cómo inicias esta nueva vida? ¿Qué significa para ti volver a Canal Sur? Estoy muy ilusionada porque creo que se abren oportunidades en la mañana. Estoy ilusionada de volver a Canal Sur y de vivir en una ciudad como Málaga. Y sobre todo, estoy muy ilusionada por volver al directo y al magacín que es donde yo me siento cómoda, llevando el pulso de la actualidad. En los últimos años he hecho mucho entretenimiento y me apetece volver al nervio de la actualidad diario. Cuando me lo ofrecieron no podía decir que no. En un principio me voy a ir yo sola. Iré a Sevilla y cuando ya me asiente, me llevará a mi hija. Y luego sigo con Gente maravilla y además tengo otros proyectitos... Quiero volver a la parte mía periodística, a los documentales. Hice el de Dolores Vázquez y me gustaría recuperar un poco también eso. Estoy muy ilusionada. Hay una cosa en la que creo que he sido buena en mi profesión y es en no obcecarme persiguiendo algo. Me han ofrecido cosas y he elegido lo que me interesaba más. Si te obcecas te sientes frustrada. Este año he tenido esta propuesta y otras que me han llenado menos, y he elegido volver a Canal Sur que es donde me he hecho, dónde me han perdonado los errores, dónde me siento cómoda. Entré en esa cadena con 17 años, que tuvo que firmar el contrato mi padre porque era menor de edad. He aprendido todo lo que sé en Canal Sur.... y de Teresa Campos. Poco más se puede añadir de María Teresa... Es contradictorio, pero el día de su muerte fue un día bonito. Los que sabíamos la realidad de cómo estaba Teresa sabíamos que ese día iba a llegar, y cuando ves a una persona sufrir quieres que descanse. Para mí fue un día duro, pero bonito porque ella hubiera flipado de ver la respuesta de la gente. Especiales en todas las cadenas e informativos, todo el mundo... Ella lo que más quería en el mundo era eso: que viniera Pedro Sánchez, el rey, el rey emérito. Yo miraba para arriba y decía 'anda que no debes estar contenta, tía'. Fue un día duro sobre todo por sus hijas. Las conozco de toda la vida y este último año se han comportado que pienso que me encantaría que mi hija fuera así, y me encantaría ser yo así como hija. Han gestionado la enfermedad de su madre pensando en ella.

