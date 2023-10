David Moreno, de chico Disney a chico Boing: “Que me comparen con Jordi Cruz me llena de orgullo”

Este lunes 2 de octubre, a las 20:20 horas, comienza la quinta temporada de La casa de los retos en Boing. Convertido ya en uno de los formatos más vistos de la TDT, pues por segundo año consecutivo el programa se situó en 2022 en lo más alto del ránking de audiencias entre los niños de las televisiones temáticas, con un 15,8% de share entre los espectadores de 4 a 12 años, regresa con novedades y más diversión en familia. “Lo más nuevo, como siempre, serán los concursantes, ellos son indispensables para nosotros”, comparte David Moreno.

El presentador retoma su papel de conductor del programa, que volverá a apostar por “la diversión en familia”. “Los concursantes son lo que más importa del programa. Sí, están los desafíos, la casa, pero sin nuestros participantes, no seríamos nada. Ellos son los que aportan frescura, dinamismo y diversión en familia, que es lo que buscamos siempre. Además de esto, que es lo obvio, también tenemos cambios en la decoración de la casa, que eso a los chavales les encanta, porque les permite adivinar qué temporada están viendo”, explica el periodista logroñés en una entrevista concedida a BLUPER.

“La mecánica del programa sigue siendo la misma, el premio igual, las ilusiones son las mismas o más; pero claro que habrá nuevos retos, más grandes, más divertidos y arriesgados. También, este año voy a ser más partícipe de los retos, voy a acabar pasado por agua y todo. Me encanta, la verdad”, prosigue.

La casa de los retos se ha consolidado como un programa infantil y familiar de referencia, llegando a cinco temporadas, todo un mérito en la televisión actual, especialmente en espacios pensados para la TDT. “A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo soy un niño pequeño en el cuerpo de un hombre de 34 años, pero sí que me lo imaginaba. Creo que es un programa súper necesario, muy divertido y para todos los públicos, que es capaz de reunir a toda la familia delante del televisor y que busca transmitir buenos mensajes”, argumenta.

“Hemos hecho del equipo una familia. Además, cuando las cosas se hacen con tanto mimo, con tanto cariño y se dan a conocer bien, gracias a la labor de los medios de comunicación y la labor de prensa de Mediaset, a las redes sociales, al boca-boca. Eso revalida el éxito. Sueño con hacerme mayor y seguir presentando el programa, ¿por qué no?”, continúa.

"Muchos de los niños que vieron 'Megatrix' o 'Club Disney' son ahora padres y quieren que sus hijos vean algo parecido"

Y es que La casa de los retos bebe del espíritu de emblemáticos contenedores infantiles y familiares que triunfaron en los años 90, como Club Megatrix o Club Disney. “Todos los que hemos crecido en esa época, muchos ahora son padres y también reconocen eso en La casa de los retos y creo que es lo que lo hace especial también y lo que lo hace un éxito de audiencias tanto en niños como en adultos. Lo ven muchos padres y juntar a toda la familia para ver un programa y pasarlo bien no es fácil, la verdad”, reconoce el presentador.

De hecho, Moreno ha sido comparado varias veces con Jordi Cruz, algo que considera "un honor". "Que me digan que soy un digno de él, me llena de orgullo. Es compañero, colega y nos llevamos muy bien. Ya en el primer programa que presenté, Planeta Pokémon, en el antiguo Disney XD, me comparaban con él, porque él aún hacía Art Attack", confiesa.

"Lo curioso es a que a él también le comparaban conmigo. Aunque él ya era un poco más mayor, el programa seguía haciéndose y coincidimos. También nos parecíamos, físicamente éramos similares", prosigue. "Hace poco nos juntamos, porque me hacía una entrevista por mi libro, me dijo: '¡qué guay! Que nos pudiésemos juntar los dos después de tantos años conociéndonos'. Yo es que he aprendido a hacer televisión viéndole, era mi referencia. Jordi era lo más, yo le imitaba. Cada vez que me encuentro con él, me llevo una ilusión estupenda. Me encantaría tener un proyecto con él", agrega.

Un programa que trasciende más allá de la TDT

La casa de los retos ha logrado ser un formato que trasciende de la TDT y es conocido por buena parte del público en general. “Es muy guay y tiene mucha acogida, tiene una penetración dentro de la sociedad también. Por la calle, me han parado padres e hijos para pedirme fotos y hablar del programa, es maravilloso. También, al ser un canal temático, las audiencias funcionan de otra manera. No entramos en las guerras de audiencias, pero confío en que si se emitiese en Telecinco, sería un éxito seguro”, comparte.

Aunque el éxito de La casa de los retos es más que incuestionable, sí que el presentador resalta cómo se ha buscado crear un formato en el que la calidad prima y que, justamente, por eso, está teniendo buena acogida. “El equipo que hay detrás de Boing no sólo se preocupa por la audiencia, y eso que ese es el negocio principal de un canal de televisión. Está comprometido por ofrecer un contenido concreto, educacional, para toda la familia, pedagógico, divulgativo y que aporte algo en el futuro de los espectadores, que son niños. Ellos son nuestro futuro, pero también son nuestro presente", argumenta.

"Me siento muy cómodo, porque sé que gracias a un buen casting que hice y que los jefes de Mediaset, de WarnerMedia y de Lyo Media confían en mí. Tengo la suerte de ser la cara visible de un formato que va a ser recordado a posteriori como algo bonito”, manifiesta, recordando que, además de “entretener”, se “enseña”. “Tenemos una gran responsabilidad y somos conscientes de ello”, recalca. Prueba de ello es su nominación al Premio Iris al mejor programa familiar o infantil este año.

"Sería genial ver una edición especial de 'La casa de los retos' desde un teatro"

Moreno sólo tiene buenas palabras de su etapa como chico Disney, así como participó en el musical de High School Musical. “Estoy muy orgulloso de haber sido chico Disney, creo que ha sido esencial para mí y me ha aportado mucho de lo bueno que tengo en mi profesión, la influencia es más que positiva, como el ser ahora chico Boing. También confieso, que echo de menos el teatro, lo echo muchísimo de menos, tengo ganas de volver. Con La casa de los retos, tengo la suerte de que están los familiares. Puedo ver la reacción a la acción. Cuando hacía musicales y decías algo gracioso, la gente se reía y veías como reaccionaban. Eso es lo que más me gusta, la magia del directo en un teatro. Una apuesta genial sería la de hacer una edición especial de La casa de los retos desde un teatro, lo dejo caer”, confiesa.

La quinta temporada de La casa de los retos, que se verá de lunes a jueves a las 20:20 horas en Boing, permitirá a David Moreno mostrar un poco de su faceta como cantante. “Me vais a escuchar cantar la cabecera del programa, que es un tema que compuse yo y la vais a escuchar todos los días. Este año, será el primero en el que aparezca la cabecera y no sólo un pequeño fragmento con la música. Va a ser muy chulo”, recalca.

El regreso a la música

Además de volver al teatro, a los musicales, a David Moreno le gustaría regresar a la música. Es más, se muestra abierta a acudir al Benidorm Fest. “Tengo muchas ganas de hacer música, hasta me presentaría al Benidorm Fest, te lo digo. Me gustaría un montón y poder hacer algo chulo para los niños también. Me encantaría volver a la música y a los escenarios, por supuesto, con un proyecto chulo, ¿por qué no?”, comparte.

En ese aspecto, Moreno ve que falta un estilo de música con la mirada puesta en el público familiar y que no esté limitado a las canciones infantiles. “Más allá de proyectos como Cantajuegos, que son quizás demasiado infantiles. El hecho de que el acceso a Internet, mediante YouTube, Spotify, Apple Music o las mismas redes sociales, hacen que los niños estén escuchando y cantando canciones cuyas letras no son muy adecuadas para ellos, quizás”, explica.

“Entonces, a mí hay veces que me sorprende un poco. No hablo del estilo de música, da igual que sea pop, rock o reguetón. El tema está en el contenido de las letras. Pero sí es verdad que si fuese padre, me gustaría que mis hijos escucharan a unos artistas con buenas letras, con un buen mensaje”, detalla Moreno, quien no busca criticar a ningún artista. “Varios de ellos, yo lo escucho, pero son canciones pensadas para un público adulto, no para los niños o el familiar”, argumenta.

"Me gustaría que hubiera más música pensada para el público familiar. Hay letras que los niños no deberían leer a su edad"

“En la actualidad, encontramos varias canciones en las que hay mucha apología sobre las drogas o el sexo fácil. También hay apología sobre otras cosas que no me parecen bonitas y que considero que son con las que un niño no debería crecer”, razona, quien sí recalca que, afortunadamente, “hay artistas que cantan para todos los públicos y son conscientes de ello”.

Aunque está enfocado en el público familiar con La casa de los retos, David Moreno tiene experiencia en otros formatos como Todo es mentira, donde fue reportero. El presentador no descarta participar en otros programas. “Me gusta estar rodeado del talento. Me fliparía, por ejemplo, ser el presentador de una versión Kids de Got Talent y trabajar con Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría y Florentino Fernández. Pero, ante todo, lo que a mí me gusta hacer es entretenimiento, que el público disfrute y se vaya con una sonrisa a casa. Yo soy feliz con eso, no con los enfrentamientos ni con las peleas. Estoy muy orgulloso de dedicarme a presentar programas familiares, pero claro que me encantaría estar en otro tipo de formatos, siempre pensados en el entretenimiento”, resalta.

"Quiero crear una sociedad más diversa y mejor"

El comunicador confiesa que está escribiendo un nuevo libro tras Pichichán y la mágica aventura de los retos. “El primero me ha dado muchas alegrías. Que Planete confiase en mí me llena de alegría, dado que es una editorial en la que publica mucha gente importante. Ver que es uno de los libros infantiles más vendidos del país o ver cuánto público, padres e hijos, acuden a la firma de libros, me llena de orgullo”, declara.

“Hay que padres que me han comentado que su hijo antes no leía, pero que, a raíz de verme presentar La casa de los retos, se animaron a leer Pichichán y que se han aficionado a la lectura. No sabes el gusto que da escuchar cosas así”, señala, recordando la labor educativa de las historias, de los cuentos. “Es toda una declaración de intenciones que el protagonista sea un chico con el pelo rosa y que tiene amigos diversos, como un perro al que le falta una pata. En el libro se aborda la diversidad, la igualdad con una manera divertida y crear una sociedad más diversa y mejor”, concluye.

