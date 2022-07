Manel Fuentes: “'Tu cara no me suena todavía' merecería una segunda oportunidad”

Antena 3 pone toda la carne en el asador en la temporada veraniega. Este viernes, la cadena estrena una nueva edición de Veo cómo cantas, el concurso de los creadores de Mask Singer en el que hay que tener muy buen ojo para diferenciar, solo por la comunicación no verbal, quién es un cantante profesional y quién un impostor. Un regreso en el que Ana Milán será baja del equipo de asesores, pero en el que sí repetirán Ruth Lorenzo, Josie y El Monaguillo. Y, por supuesto, Manel Fuentes como presentador.

El comunicador barcelonés vuelve a ponerse al frente del formato, cuya primera temporada se emitió entre septiembre y octubre de 2021, y tiene numerosas novedades bajo el brazo. “Hemos añadido pruebas como el playback desafinado, que es algo muy loco, en el que ves a una persona cantando con dos voces, una buena y una mala, y las dos podrían ser la suya, y hay que elegir cuál es la buena en un margen de tiempo muy pequeño. A mí me hacen equivocarme un montón”, reconoce en un encuentro con BLUPER.

Por primera vez en años, creo, te convertirás en una estrella de la televisión veraniega.

Sí, es algo que me faltaba un poco por hacer (risas). Y creo que es algo que habla muy bien de Antena 3, pues el verano es una época en la que prácticamente todo el mundo pone refritos y similares, y se va a apostar por un programa familiar, que permite a la gente jugar en casa. Poder llevar algo refrescante que genere sonrisas en estos momentos tan complicados creo que siempre viene bien. Creo que además crea un preámbulo perfecto para Tu cara me suena, al emitirse en viernes.

La primera temporada perdió fuelle en sus entregas finales. ¿Te sorprendió la renovación?

No, porque se analizó muy bien los perfiles del público y el momento de programar esta nueva etapa. El hecho de ir en viernes, en un horario similar al de TCMS, le va a venir bien al formato. La gente podrá participar del juego y despistarse un montón, porque yo soy el primero al que engañan los personajes. Yo no tengo información sobre ellos, las pruebas son muy convincentes y cada vez el nivel es más alto de los personajes misteriosos que vienen.

¿Ni el propio presentador sabes quién es un impostor?

En esta segunda edición no. En alguna ocasión he tenido una indicación, pero en esta temporada se va a ver cómo yo estoy tan perdido como los demás. Es algo que engancha, es un jueguito fácil de entender, que puede participarse desde casa y cumple las expectativas que promete.

¿Qué tiene para ti de especial esta nueva temporada?

Ver gente anónima, con historias personales potentes, y a las que creo que les viene muy bien el dinero. Este formato me da la opción de trabajar con gente que no sean famosos ni compañeros; estamos acompañando a gente anónima a cumplir sus sueños. Es algo que también lo he hecho en los especiales de Atrapa un millón, que espero que también emita pronto Antena 3, y me ha permitido ganar un rango más como presentador.

¿Qué novedades hay en la mecánica?

Por otro lado, hay menos pistas, han desaparecido los comodines, y hay nuevos invitados, como Chenoa, que estará el primer día. Al ser una segunda edición todo el mundo está mucho más suelto para ver por dónde pillar al impostor. Igual que Chenoa puso de moda lo del diafragma en Tu cara me suena para marcar cómo la gente cantaba, en Veo cómo cantas te adelanto que Ruth Lorenzo, que tiene grandes conocimientos de música, nos dará una clase de si los concursantes clavan o no en el suelo, u otros elementos que ella aprecia y que irá explicando. Pequeñas pistas de qué haría o no un cantante, sin escucharles la voz. Es muy loco, complicadísimo y muy emocional.

Veo cómo cantas ya está disponible en ATRESplayer Premium, y, como TCMS, demuestra que los concursos pueden convivir en pago y en abierto.

Fue una apuesta del grupo y es una alegría esa forma de consumir productos audiovisuales. Una de las plataformas de contenido en España es ATRESplayer, era su sitio natural. Y que el emitirlo en lineal sea un acontecimiento, como TCMS, es algo que también ansiamos de todos los formatos.

Aunque se pueda ver antes, no suelen filtrarse los ganadores, el espectador sabe qué línea puede traspasar.

Hay mucha complicidad, y en ese sentido estoy muy agradecido al público, que desde el primer día ha jugado con nosotros, ese cariño y respeto nos hace trabajar duro para estar a la altura. En otoño va a regresar Tu cara me suena, y del mismo modo que hay respeto, nosotros vamos a trabajar durísimo para que el casting esté a la altura, el reparto de canciones de cada programa sea muy bueno y las puestas en escena sean más espectaculares. Queremos que se siga manteniendo esta historia de amor.

Imagen promocional de 'Veo cómo cantas 2'

¿Puedes adelantar algo del casting?

El casting todavía no está cerrado al 100%, pero te diría que sí al 90%, faltan algunos flecos. Estamos buscando la mejor alineación para este número redondo que es Tu cara me suena 10 siga sorprendiendo, que es lo mejor que nos puede pasar, que se reconozca el nivel y el humor que nos gusta hacer, y que la edición destaque por sí misma.

¿Con qué famoso sueñas que participe en alguna edición, o que acuda de invitado?

Es una pregunta que nos hacemos todos cada año. Pero en cada edición hay nombres deseados, y en esta tendremos personas que antes no habíamos podido tener. A mí como concursante para el año que viene me encantaría que estuviese Chanel, pero creo que por agenda no va a poder ser. Ella estuvo con nosotros de bailarina, y poder tenerla de concursante sería una delicia.

Hablando de Chanel… ¿Podría salir la próxima estrella del Benidorm Fest de ‘Veo cómo cantas’?

Tenemos gente que canta maravillosamente bien, tienen momentos que nos dejan con la boca abierta, con ganas de saber más de ellos. Siempre les pregunto dónde les pueden encontrar, sus redes sociales, porque seguro que muchos de ellos pueden encontrar nuevos trabajos. Ojo, que entre los impostores también hay mucho talento, la gente engaña cada vez mejor. Como saben que pueden llevarse el premio si engañan bien, se traen de casa una serie de trucos que despistan.

‘Drag Race España’ lo ganó Sharonne, que dejó un gran concurso en Tu cara no me suena todavía.

Que haya sido reconocida es una alegría para todos los que estuvimos a su lado. El talento que ha venido al programa ha sido brutal, tanto en los famosos como en anónimos. Es una superalegría que las cosas le hayan ido bien, y ojalá podamos seguir descubriendo a otra mucha gente. Ojalá vuelva algún día la versión de anónimos, habría que cambiar algunas cosas de la mecánica, pero creo que debería tener una segunda oportunidad. Creo que está en la mente de todos, porque hay mucho talento.

Eres un referente en el entretenimiento en televisión, pero ¿te gustaría dar el salto a otro género? ¿Rescatar algún proyecto del pasado, quizá?

Me sigue apasionando la comunicación en todos los ámbitos. La noche de Fuentes y compañía fue el primer late night que se hizo para toda España y eso está ahí. Caiga quien caiga o Crónicas Marcianas se podrían poner al día. Hay cosas que me apetecen, pero creo que mi compromiso total es con el entretenimiento, la época actual es complicada y tener un espacio de una tranquilidad para poner una sonrisa a la vida es algo que nos lo tomamos muy en serio.

