Arturo Valls: "Me llamaron para presentar 'Me resbala' en Telecinco, pero yo ya había pasado página"

Arturo Valls se lanza a la producción de entretenimiento. Y lo hace con That's my jam, la adaptación del gran show de Jimmy Fallon donde dos parejas de estrellas invitadas participan en pruebas y singulares retos para demostrar sus habilidades y conocimientos musicales.

"Hasta ahora no había surgido el formato ni la idea que me motivara para meterme a producir entretenimiento", reconoce el valenciano que sí había producido series como Dos años y un día (atresplayer) o cintas como Camera Café, la película o Los del túnel.

Producido por Lacoproductora (PRISA Media) y Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios, That's my jam llega esta noche a Movistar Plus+ como una de sus grandes apuestas de esta temporada y con cuatro grandes invitados: Nathy Peluso, Paco León, Amaia y Rigoberta Bandini.

¿Cómo ha sido ese paso de ser productor de entretenimiento?

Es un poco aprovechar las circunstancias, aprovechar la situación. Aquí es que tienes la posibilidad de elegir y de generar un formato que a ti te apetece hacer, más que esperar a que una cadena te ofrezca un formato y tú lo hagas o no. Y en este caso es apostar por un formato en el que sabes que te lo vas a pasar bien. Yo vi música en directo, estrellas, invitados que pueden ser amigos, juegos, risas.... Entonces piensas: quiero encender la mecha o intentar provocar que esto suceda. El rollo de meterte en la producción atiende a toda esta ilusión de poder hacer un programa que te guste. Ya no tengo contrato de cadena con Atresmedia y eso me permite producir para otra cadena o presentar en otra cadena que antes hubiera sido imposible porque tenía exclusividad.

Pero antes sí que habías producido ficción, ¿por qué ahora el salto al entretenimiento?

Ha sido porque no había surgido el formato ni la idea que me motivara para meterme a producir entretenimiento. No sé por qué empecé con la ficción. Quizá porque eso era lo que me motivaba en ese momento. Pero digamos que me ha picado el gusanillo. Tiene que ver también porque en toda mi carrera ha tenido más importancia el entretenimiento. Entonces, como al final de la carrera empecé a interpretar, a hacer cosas como actor y era lo que tenía más reciente, pues entré a producir ficción. Digamos que producir entretenimiento me daba más pereza. Pero, ahora se me ha despertado ahí la cosa.

¿El que ya no tengas contrato de cadena con Atresmedia lo ha favorecido?

Yo tuve contrato de cadena durante mucho tiempo con Atresmedia hasta que acabó que Ahora caigo, ya me desvinculé. Contractualmente sigo teniendo relación con ellos porque voy a hacer El club del 1%, he hecho Mask Singer... Pero, ya no tengo contrato de cadena y eso me permite producir para otra cadena o presentar en otra cadena que antes hubiera sido imposible porque tenía exclusividad. Uno de los momentos de 'That's my jam'.

¿Cómo llevas con el hecho de que te comparen con Jimmy Fallon?

Él es el Jimmy Fallon, yo soy Jimmy Fallas. No, ahora en serio. Él es un referente y hace un tipo de televisión con la que yo me siento muy afín: tiene energía muy positiva, muy empática, muy risueño, un poquito de retranca... Yo creo que el hecho de que nos eligieran a nosotros para producir el programa porque había productoras grandes detrás del formato, es porque había una persona latina en la productora y conocía mi trabajo. Entonces, que unos de los productores ejecutivos fuera el presentador fue algo que sumaba.

¿A qué invitados has conseguido tú? ¿Y qué condiciones te han puesto?

Eso no puedo decirlo (risas). A ver, la mayoría son colegas. Pero, mira, por ejemplo estuvimos mucho tiempo hablando con Rosalía. Conocía el formato, le hacía ilusión, pero luego fue imposible cuadrar agendas. Nos puso los dientes largos, pero no pudo ser. A Bisbal también le costó porque tenía que ver cómo están las máquinas. Somos colegas, pero le costaba aceptar porque no quería hacer el ridículo. Y ahora, fíjate, nos consta que hay discográficas que están diciendo que cuando hacemos la segunda porque quieren llevar a sus artistas. Aquí no vienen a promocionar nada, vienen porque les apetece. Pero sí que venden su personaje. Los americanos lo tienen presente, pero aquí no. Aquí mola enseñar otro perfil. Igual Telecinco no está en su mejor momento y hay una tendencia a que todo lo que estrenan no funcione.

¿Hay algún invitado que te haya sorprendido especialmente?

Lo de Asier Etxeandía fue increíble, de pelos de punta. Sabíamos que el tío tiene mucho nivel, pero fue una cosa increíble.

Ahora que hay renovación en Mediaset, ¿te han llamado? ¿cuántas veces te han llamado en los últimos años?

Sí, me han llamado. Ha habido algún intento para presentar un programa. Pero no se ha dado la circunstancia. Tampoco me cierro a nada. Igual no está en el mejor momento y hay una inercia, hay una tendencia a que todo lo que estrenan no funcione... Pero, vamos, más que con la cadena, para elegir un proyecto miro más que el formato me transmita.

¿Has visto a Lara Álvarez en Me resbala?

Sí, sí, bastante bien. Le pone mucha voluntad.

¿Intentaron que siguieras en el programa?

Sí, claro. Pero en ese momento no sé qué estaba haciendo. No cuadró. Tampoco sé si lo hubiera hecho porque ya es como que ha pasado un tiempo y yo ya había pasado página. Y la verdad es que es un formato complicado para manejarte con todos esos cómicos. Ahí Lara tenía un toro difícil. Uno de los momentos de 'That's my jam'.

¿Por qué crees que no ha funcionado en Telecinco?

Primero porque a veces se van desgastando los formatos y por las tendencias. Ahora todo lo que estrenes ahí está gafado. Ahora la gente está en otro sitio. Recuerdo una vez que hicimos un mal dato y resulta que enfrente estaba Paquirrín en un cayuco llegando a una isla.

Antes te tocaba mirar la audiencia al día siguiente. ¿Cómo llevas ahora que no vaya a ser así?

Eso es relativo. Los números son los números, pero tienes que mirar que tienes enfrente, cómo te han contraprogramado... Ahora es verdad que lo llevaré con más tranquilidad porque no tienes la dictadura del dato. Ahora digamos que las plataformas se mueven por otras cosas: por la repercusión en redes... Con el tiempo uno también aprende a relajarse con eso de las audiencias. Me acuerdo al principio que te levantabas para comprobar el dato. Yo recuerdo una vez que hicimos un mal dato y resulta que enfrente estaba Paquirrín en un cayuco llegando a una isla. Y entendí que no hay que agobiarse tanto.

Ahora grabas la cuarta edición de Mask Singer. Este formato no lo dejas...

No, no. Es que este formato es loquísimo. Imagínate verte ahí al lado de una gamba.

¿Cuál es el famoso que te ha sorprendido más al desvelarse?

Latoya Jackson, que yo la llamé Janet. Fue flipante tener a un Jackson ahí al lado.

También tienes pendiente otro formato a estrenar, que El club del 1%. ¿Qué vamos a ver en él?