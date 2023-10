Acusan a Gianmarco Onestini en 'Fiesta' de tener encuentros con "mujeres de alto nivel a cambio de regalos"

El nombre de Gianmarco Onestini volvió a sonar en un plató de Telecinco. El italiano, que en España se dio a conocer por la relación que mantuvo con Adara Molinero en un histórico GH VIP, ha sido acusado de tener citas "con mujeres de alto nivel a cambio de regalos", según contó en el programa Fiesta el periodista Omar Suárez, en base al testimonio de unos de los familiares de este grupo de señoras involucradas que, preocupado, ha recurrido por hacerlo público.

"Hay un familiar que se pone en contacto conmigo para hacer pública esta denuncia porque no se puede denunciar de otra manera, ya que todo es absolutamente legal", explicó el reportero. "Un grupo se señoras se encargan de reunir dinero para hacer regalos lujosos a su 'ídolo'. Se deja querer, les da cariño, quedan para cenar... y acepta este tipo de regalos por este motivo. Se trata de Gianmarco Onestini".

El reportero expuso que esta situación comenzó hace tres años, coincidiendo con uno de los momentos de mayor popularidad del italiano: "En su época con Adara, Gianmarco incrementa el número de seguidores y seguidoras en redes. Se encarga de seleccionar un grupo selecto de mujeres entre 50 y 70 años. Con ellas hace eventos o citas y luego ellas le hacen regalos como joyas, trajes, viajes... Hacen una colecta entre ellas".

"Se ven en lugares lujosos, en Madrid, y no con una sola persona. Tendría encuentros con señoras de alto nivel que, a cambio, de esta simpatía, recibe regalos, no solo joyas. Ha pasado de ser regalos a ser una exigencia", continuó diciendo, siempre siguiendo la versión del familiar de una de estas mujeres. Omar explicó que Gianmarco sabe cómo camelarlas: "El modus operandi es decir 'qué bonito este traje, lo necesito', y ellas se lo compran".

"Está estudiando y estas mujeres le están pagando el material escolar porque ellas, obnubiladas por esta atención que él les da, le compran absolutamente todo. Incluso compiten para ver quién le hace el mejor regalo", prosiguió relatando el periodista. Suárez contó que todo se descubrió "cuando familiares de estas señoras ven los gastos y ven que estos gastos surgen de los regalos a Gianmarco". "Ellas se ponen a la defensiva, diciendo que reciben más cariño de él que de sus familiares".

Omar Suárez desvela los encuentros de Gianmarco con "mujeres de alto nivel a cambio de regalos""

Finalmente, Gianmarco acabó entrando en Fiesta para negarlo todo. "Hay que estar preparados y ver si lo que se está diciendo es verdad. Estáis diciendo muchas mentiras. Llevo trabajando desde los 14 años, todo lo que tengo me lo he ganado yo con mi trabajo, mi sudor y mis ejercicios. Si dais la posibilidad de hablar a personas que no dicen ni saben lo que están diciendo, esto no me va bien, ¿ok?", dijo colgando el teléfono después. "Aquí no hemos mentido", espetó Emma García ofreciendo al italiana a que fuera a su programa para "aclarar lo que quieras".

