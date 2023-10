"Es mentira": Oriana explota contra 'GH VIP' después de 'destrozarla' con la secuencia íntegra del confesionario

La bomba estalló el viernes por la tarde: Oriana Marzoli acababa de abandonar GH VIP 8. Los motivos de su repentina marcha no trascendieron por entonces. Telecinco optó por cebar todo lo ocurrido y trasladarlo al domingo con el Debate, mientras que en redes sociales se empezó a hablar de un cabreo de la venezolana con la organización del formato por no cumplir, supuestamente, con lo pactado en un principio: que su novio Daniele dal Moro fuera concursante.

En esta polémica existen dos versiones totalmente contrarias: la de Zeppelin, la productora del programa, y la de la propia Oriana. Los hechos fueron sucediéndose en el siguiente orden cronológico. Ese mismo viernes, mientras la concursante cogió un avión rumbo a Verona, su pareja desveló un veto, impuesto por el formato después de la violenta actitud que tuvo el jueves por no ver a Oriana. Según su versión, su participación quedaba suspendida. Lo hizo aireando el mensaje que el programa envió a su representante, en el que, además, se le ofrecía "asesoramiento psicológico".

"Queremos recordaros que Gran Hermano no admite, de ninguna manera, una conducta como la desarrollada en sus instalaciones. Gran Hermano es un programa de televisión de entretenimiento que es un juego y de esa manera hay que tomarlo, de lo contrario Daniele no podrá participar en el programa", versaba el texto. En todo momento, Oriana ha negado que los hechos se produjesen tal y como se encargado de contar Telecinco. "Ya se sabrá toda la verdad para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes", escribió en redes también el viernes.

Ya, en el Debate, la dirección del reality mostró sin cortes la secuencia de lo que ocurrió con Oriana. "La relación contractual de GH VIP es solo con Oriana con nadie más. Ella quería que entrara su novio y nunca hubo un acuerdo para que esto sucediera", dijo con rotundidad Ion Aramendi para después dar paso al vídeo en el que se ve a la venezolana amenazar en repetidas ocasiones con irse de la casa de muy malas formas. "Quiero hablar con mi fucking representante porque, te lo juro, tengo ganas de irme. No soporto estar aquí. Ya está", decía alterada. "¡Ábreme! Te lo pido por favor. Ábreme esta mierda que me quiero ir. Me quiero ir por producción. Ya está. No aguantó más", repetía una y otra vez, a lo que el Súper preguntó para cerciorarse de su decisión: "¿Te quieres ir del concurso?". "Sí, no aguanto más. Estoy hasta el coño", respondió ella.

Tras visionar las imágenes, Aramendi quiso aclarar a la audiencia: "La puerta de producción a la que se refiere Oriana da a la calle, es la salida. La otra puerta, la del confe, da a la casa. Ella sabía muy bien lo que hacía, como demuestra el vídeo. Nadie echa a Oriana. Ella es la que decide salir. Otra cosa es que se arrepienta una vez fuera". Además, el presentador, catalogó como "malas" y "horribles" las formas en las que la concursante habla al equipo. "Las imágenes no engañan y las decisiones son decisiones". La bronca no quedó ahí, porque GH VIP también aireó todos los desaires que ha tenido Oriana con la organización durante su estancia en la casa. "Baby, no me vas a grabar así. ¡Te esperas cinco minutos!" o "Yo tengo que estar divina" fueron algunos de sus frases cuando era reclamada para ir al confesionario.

Super: "¿Te quieres ir del concurso?"

Oriana: "Si, no aguanto más"



Así fue el abandono de Oriana de #GHVIP #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/VAuV1Itz2F — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2023

De madrugada, la venezolana ha querido echar por tierra la versión del reality que dice que abandonó voluntariamente el concurso, diciendo que es falso al asegurar que, después de hablar con el equipo de producción, regresó a la casa. "Me hacen entrar, tranquilamente, y vuelvo a la casa a ensayar el baile. Pero, ¿yo no estaba supuestamente expulsada? ¿No estaba abandonando? ¿Cómo es posible que yo vuelta a entrar a esa casa?", pregunta de forma irónica en un vídeo publicado en redes sociales.

"Os estáis olvidando de las cosas y vamos a tener que demostrar el horario en el que yo grabo ese confesionario, porque luego hay imágenes mías de esa misma mañana, ensayando. Por lo tanto, es mentira", prosigue. "Después de ese momento en el confesionario, salgo a hablar con ellos por la puerta de producción, me dan una pastilla que se pone debajo de la lengua, porque estaba nerviosa, según ellos, y vuelvo a ponerme mi querido micrófono y entro en la casa a ensayar el baile".

Oriana llega a compartir las imágenes en cuestión, en las que se la ve junto a sus compañeros ensayando el baile en la nave de pruebas. "Está la hora que lo demuestra y el audio mientras ensayo", dice para añadir. "Ups, qué detalle que tenga tanta memoria, que existan las imágenes y se pueda contrastar todo. Estamos mintiendo. Vamos a contar las cosas como son, chicos".

"Mientras estaba haciendo las maletas, le pregunté a una ejecutiva: '¿De verdad me estáis echando?'. Y aquí se acaba el tema. Estoy profundamente dolida por todo lo que han dicho de mí, por cómo han querido dejarme. Pero soy fuerte y la verdad siempre sale a la luz. Repito, gracias a todos", termina diciendo Oriana comparando el trato que ha recibido en el Gran Hermano de España con el de Italia. "Pasé cinco meses, me ha ido genial, he llegado a la final y he quedado segunda".

