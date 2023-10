Oriana Marzoli vuelve a cargar contra 'GH VIP' y acusa de mostrar un "vídeo editado" de su abandono

Un nuevo episodio en el culebrón del supuesto abandono de Oriana Marzoli de la casa de GH VIP. Tras su repentino abandono en la tarde del viernes 29 de septiembre, con el que incumplía la promesa que le hizo a Marta Flich a la hora de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. A pesar de ello, la caraqueña desmentía en sus redes sociales haberse marchado por voluntad propia. “Ya se sabrá toda la verdad, para lo cual, me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes”, explicaba.

La respuesta del programa de telerrealidad se tradujo en un vídeo de la extronista en el confesionario de la casa, en el que decía que se marchaba que no iba a “jugar”. “¡Ábreme, te lo pido por favor! No lo voy a seguir soportando. No aguanto más”, se le ve decir en el fragmento que el concurso ha compartido en sus redes sociales. El reality anunciaba que eran “las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality, este domingo a las 22:00 horas en Gran Hermano VIP: El debate”.

Aunque era evidente que el vídeo que el programa compartía era un breve avance que resumía el momento en el que Oriana ponía fin a su paso por el programa, esta ha contraatacado de nuevo en redes sociales. La televisiva ha compartido una historia en su Instagram donde denuncia que lo compartido “es un vídeo falso”. “Ahora también me mandan vídeos de gente que va a programas a hablar de mi falso abandono, gente que trabaja en la cadena diciendo que van a desmontar mi ‘mentiras’”, expresaba.

“Aconsejo a esas personas, antes de hablar mal de mí, que se vean el vídeo real, que el programa ponga el verdadero, el vídeo íntegro, completo desde que entro al confesionario hasta que salgo para hablar con la gente de producción y luego vuelvo a entrar en casa a ensayar el baile de la prueba semanal”, proseguía.

Las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality, este domingo a las 22.00H en ‘Gran Hermano VIP: El Debate’#GHVIPGala3 #GHVIP29S pic.twitter.com/2xnRf3E0oq — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2023

“¿Por qué yo hablaba así? ¿De qué me quejaba realmente? ¡Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality, qué normas no estaban siendo acatadas...!”, seguía escribiendo para seguir reiterando que ella no había abandonado el reality. “En fin, es muy fácil subir un vídeo editado. Os invito a subir el real y a no quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción. ¡Yo no miento, repito que jamás ha salido de mi boa ‘quiero abandonar el reality/concurso’! ¡Nunca!”, concluía.

Será este mismo domingo 1 de octubre, a las 22:00 horas, cuando se conozcan los detalles de esta inesperada baja en GH VIP: El debate, que presenta Ion Aramendi.

