Isabel Gemio acusa a "los despachos" de su "jubilación" en los medios: "Ni la televisión ni el público me pararon"

El show de Bertín, en Canal Sur, ha recibido a una invitada que no ha dejado indiferente a nadie. La veterana presentadora, Isabel Gemio, se sentaba en el programa producido por Proamagna, donde ha hablado de su prolífica carrera, al haber sido conductora de formatos míticos como Lo que necesitas es amor, Sorpresa Sorpresa o Hay una carta para ti. Retirada de primera línea, la pacense ha señalado a los “despachos” como los ‘culpables’ de que ya no tenga proyectos en televisión o radio.

A pesar de haber aparecido recientemente en un episodio del programa de reportajes Anatomía de..., conducido por Mamen Mendizábal, en el que abordó la leyenda urbana sobre Ricky Martin y el mítico Sorpresa Sorpresa; poco se sabe en la actualidad sobre la de Alburquerque. De ahí, que le preguntase Osborne sobre su vida actual. “Pues muy tranquilita. Tengo una vida slow total. Con mis perras, mis hijos, mi jardín, viajo bastante. Me encanta viajar y luego todas esas cosas que me gusta hacer, leer, ver películas (ahora que hay tantas en las plataformas). Me vuelvo loca con las películas, las series, los documentales. Me encanta”, compartía.

El último gran proyecto de Gemio fue en Atresmedia, cuando presentaba el programa de radio Te doy mi palabra en Onda Cero, entre 2004 y 2017. Aunque en abril de este 2023, estrenó su pódcast, El refugio de los salmones, producido por Quality Media. “No sé, una vida que yo no sabía que era así. He trabajado desde los 16 años. Entonces, de pronto, cuando la profesión me paró, porque me paró”, confesaba en el plató, recalcando que si dejó la primera línea de la profesión no fue por decisión propia.

[Isabel Gemio: “Ser tú misma en un mundo que siempre trata de convertirte en otra cosa es el mayor logro”]

“Hay veces que dicen: 'Porque dejaste....'. No, no, vamos a ser sinceros. Y la televisión tampoco me paró. El público, no, como dijo María Teresa Campos. A mí el público no me ha jubilado, porque yo tenía en la radio casi un millón de oyentes. Por lo tanto, no”, argumentaba, para después señalar a los ejecutivos.

Bertín Osborne e Isabel Gemio en 'El show de Bertín'.

“[Me retiraron] los despachos, que son otro mundo. Pero como dijo el poeta [Paul Éluard], hay otros mundos, pero están en este. Entonces... ¿qué te voy a contar?”, señaló, provocando el aplauso del público. Gemio también criticó cómo había cambiado la función del presentador en los últimos años, al considerar que están perdiendo su propia autonomía para tener “criterio”, haciendo referencia a los pinganillos.

“Vivimos unos tiempos en los que se quieren a personas con pinganillo. Póngase usted aquí, diga esto... Sin libertad para que tú opines como realmente opinas. A mí eso me cuesta, tengo mi criterio”, sentenciaba.

Isabel Gemio: “ A mi la televisión no me paró, la gente no lo hizo, fue un jefe en un despacho. En la radio tenía un millón de oyentes “ ⁦@elshowdebertin⁩ pic.twitter.com/eTvRD5c67l — TVMASPI (@sebas_maspons) September 29, 2023

También consideraba que le ha faltado “hacer producción”. “Hay otras [compañeras] que se han sabido organizar mejor. Han hecho producción, han hecho equipo y yo ya trabajaba mucho de presentadora, como para complicarme más la vida. Yo sólo quería trabajar y me ha faltado ambición. Y en esta profesión, si no te organizas y un día dependes de un despacho, lo más probable es que te quedes sin trabajo. Cosa que me ha pasado a los 56 años. ¿Estoy tan vieja como para no trabajar?”, expresaba la presentadora. “Estás fantástica”, le respondió Osborne.

Sigue los temas que te interesan