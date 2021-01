Teresa Campos e Isabel Gemio, la intrahistoria de su comentada y "tensa" entrevista en YouTube

Isabel Gemio (59 años) y María Teresa Campos (79) son compañeras de profesión y, sobre todo, amigas. Su relación viene de lejos, de décadas atrás, casi tanto como la admiración que siente la una hacia la otra. Se quieren y se respetan. Siempre han estado la una con la otra cuando ha hecho falta. Ahora ambas, de vuelta en sus respectivas carreras, se han convertido en youtubers. Hace un mes, Isabel Gemio acudía al programa de Campos en YouTube para ser entrevistada. Al finalizar la charla, Gemio recogía el guante y le pedía a María Teresa que acudiera como invitada a su programa, Charlas con alma.

Dicho y hecho. Hace unos días se grabó el encuentro y ya se ha emitido. Teresa e Isabel, en una charla que se las prometía distendida, amable y blanca. De dos amigas poniendo en orden su vida. Esa fue, al menos, la intención de ambas. No obstante, a tenor de los comentarios que se pueden leer en el muro del programa, no parece que consiguieran precisamente ese efecto. Tal y como apuntan algunos usuarios y espectadores, Teresa estuvo en la entrevista "muy poca generosa", "incómoda" y "a la defensiva". Casi todos catalogan la entrevista como "muy difícil" desde el punto de entrevistadora de Isabel Gemio.

Cierto es que a lo largo de los 24 minutos que dura la charla, una vez editada, María Teresa se muestra ligeramente crispada con según qué aspectos que se abordan, como cuando Gemio saca a relucir su historial sentimental, que desemboca en Edmundo Bigote Arrocet (71). "Eso es machismo puro", casi se sulfura la presentadora y otrora reina de las mañanas, asegurando que si ella fuese un hombre no se le sacarían sus amores. También se percibe cierta tensión cuando Isabel trata la cuestión profesional. En concreto, la época en la que Teresa presentaba en Telecinco ¡Qué tiempo tan feliz!. O cuando se cambió de cadena y se marchó a Antena 3.

En un momento dado, Gemio le hace ver: "Estás muy cuidadosa a la hora de hablar". Y Teresa responde: "Yo no le doy un titular a nadie si puedo evitarlo. Si no quieres eso, no te pones al pie de los caballos. Si te doy un titular es porque quiero. No has conseguido meterme, yo no me voy a meter. Y, además, ya es larga la entrevista. ¡Ya llevamos una hora!". Tras esto, Isabel le pregunta si le dan miedo los titulares, y Campos rebate: "Yo no colaboro ni dejo de colaborar. Yo no vengo aquí a decir que estoy dolida con nada, yo paso". Y remata, molesta: "Bueno, por favor, termina el tema ya. De verdad te lo digo, estoy cansada ya. No vengo a una terapia, he venido a una entrevista".

Ahora bien, más allá de lo que se puede ver en YouTube, ¿cómo vivió Teresa Campos esta entrevista? JALEOS ha podido conocer por parte de su entorno que María Teresa "en ningún momento fue contra Isabel. La quiere mucho y entiende cuál es su postura como entrevistadora". Se pretende dejar claro que "no hubo tensión entre ellas". Es más, "después hablaron y quedó todo solucionado".

Sí que se tensó María Teresa con determinadas cuestiones, "porque ella pensaba que solo se iban a tratar cuestiones profesionales". Explica una buena fuente que la conoce de años que Teresa "está en un momento delicado y quiere alejarse de toda polémica", por eso no quiere hablar de su vida personal "ni de Bigote". En cualquier caso, Teresa e Isabel "no tienen ningún problema entre ellas ni lo tendrán".

Teresa, descenso de audiencia

Enredados por María Teresa Campos acaba de cumplir cinco meses. El programa arrancó con un gran éxito. 100.584 visualizaciones obtuvo su primer capítulo, y los suscriptores, lo verdaderamente importante en las lides de YouTube, comenzaron a subir como la espuma. De mil en mil: Teresa Campos era rentable en la red. Las próximas entregas confirmaron la excelente acogida: entrevistas como la de David Broncano (34) -292.803 reproducciones-, la de Jorge Javier Vázquez (50) -276.856- y la de Toñi Moreno (47) -99.741- y Los Javis-102.531-, sellaron y certificaron el éxito. La Campos estaba imparable.

Con las buenas cifras, Teresa cambió de productora. Y lo que parecía una inversión a lo grande, con una producción más profesionalizada, típica de cine, se ha traducido en desinterés por parte de la audiencia. Los programas de Campos ya no arrasan como antes, la publicidad ya no es la que era. Campos ha pasado, desde el verano a la actualidad, de registrar reproducciones que casi no bajaban de las 100.000 -y nunca de los 50.000-, a tener que contentarse con 16.000 visualizaciones, que son las que obtuvo la entrevista a Joaquín Reyes. No, algo está pasando con el espacio de Teresa.

Los suscriptores se estancaron en 27.900, una cantidad que, si bien es buena, no es tan sobresaliente teniendo en cuenta el perfil y poder de convocatoria de Teresa Campos, como explicó un experto hace unas semanas a JALEOS. Enredados por María Teresa Campos no vive su mejor momento, pese a que el perfil de los invitados es "más que aceptable", suelen ser personalidades de abolengo. La persona con la que este medio contactó explica que "puede que el espectador se haya cansado de la estructura del programa, que su mayor parte de emisión sea la entrevista".

