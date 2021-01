La nueva vida de Rym Renom, la tronista que expulsó a Asraf de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Rym Renom (28 años), una de las tres princesas de la tercera edición del programa Un príncipe para..., ha tenido una entrada en 2021 especialmente dulce tras convertirse en madre de su primera hija, María Valentina.

La marroquí, que también ocupó el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa, vive alejada de los platós en los que encontró la fama, aunque comparte con su legión de seguidores los detalles de su día a día.

Lo cierto es que, en el último año, la vida de Rym ha dado un giro de 180 grados gracias a su participación en el reality francés La Villa des Coeurs Brisés (La villa de los corazones rotos). En el programa, la influencer conoció a Vicent Queijó y acabó surgiendo el amor, tal y como ella misma confirmaría a finales de 2019 compartiendo románticas fotografías junto a su chico.

En enero del año pasado, Rym desataba los rumores de boda al publicar una imagen en la que ella y su chico aparecían vestidos con elegantes trajes árabes. Una estampa que la extronista, de religión musulmana, acompañaba con el texto "Nos amaremos para toda la vida".

Solo tres meses después, la influencer hacía pública una feliz noticia: estaba embarazada de su primera hija. "Es el comienzo de una nueva etapa para nosotros, estoy tan feliz de poder compartir todos mis sentimientos con vosotros, os necesito más que nunca, gracias por estar aquí y tenemos muchas ganas de poder dar todo el amor que tenemos a nuestro bebé", escribía.

La pequeña María Valentina llegaba al mundo el 28 de septiembre y, como siempre hace con los momentos más importantes de su vida, Rym no tardaba en compartir una foto desde el hospital con su hija en brazos, bajo la atenta mirada del padre de la criatura, dedicándoles unas cariñosas palabras a ambos: "Nuestros dos corazones unidos en un solo ser. Estoy viviendo los momentos más hermosos de mi vida, mi experiencia más hermosa, mi éxito más hermoso eres tú, mi hija, me has hecho la mujer más feliz y realizada. Gracias @vincentqueijo por estar ahí, ¡eres el hombre de mi vida! Os quiero".

Cambio físico

La extronista ha experimentado una gran transformación física.

Además de disfrutar de una etapa de plenitud y felicidad, Rym Renom ha experimentado una sorprendente transformación física desde que se diera a conocer. La 'princesa' ha ido modificando su rostro con el paso de los años y ahora luce un mentón más definido, labios con más volumen y cejas más pobladas.

Su cambio más reciente se producía a principios de diciembre, cuando la marroquí decidía deshacerse de su larga cabellera para lucir una melena corta que suele llevar alisada.

Rym ha mostrado a sus seguidores la evolución de su vientre tras ser madre. Mediaset

A pesar de que apenas han pasado tres meses desde que dio a luz, Rym puede presumir de haber recuperado su espectacular figura, algo de lo que ha dado buena cuenta en su perfil de Instagram, donde ha mostrado a su millón y medio de seguidores los cambios que su vientre ha ido experimentando en estos meses.

Frente al espejo y en ropa interior, la influencer no ha dudado en compartir con el mundo las secuelas físicas de su embarazo y cómo su cuerpo ha ido volviendo a su estado anterior en tiempo récord gracias al ejercicio físico y la buena genética.

Estrella televisiva

Yiya, Marta y Rym en 'Un príncipe para tres princesas'. Mediaset

En 2016, Cuatro revolucionaba el exitoso formato Un príncipe para... en su tercera edición. El dating show renovaba su mecánica para incorporar a tres princesas que tratarían de encontrar el amor entre varios pretendientes.

El tridente de protagonistas del programa pasaría de ser absolutas desconocidas a convertirse en estrellas televisivas que en poco tiempo se granjearon una legión de seguidores.

Aunque la única que actualmente sigue dejándose ver por los platós es Yiya Guillén (Supervivientes 2020), tanto Rym Renom como la tercera princesa, Marta Marchena, han aprovechado el tirón de la televisión para reinventarse como exitosas influencers.

Rym salió de 'MyHyV' junto a Albert Barranco. Mediaset

Tras su paso por Un príncipe para..., Rym se convirtió en tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y tuvo como pretendiente a Asraf Beno (24), actual novio de Isa Pantoja (25). Sin embargo, el exmíster fue expulsado de forma fulminante tras descubrirse que había estado flirteando con una chica a la que confesó que su paso por el trono de Rym era una farsa. "No se me va a tomar más el pelo, ni tú ni ellos. A la mínima, adiós. Es mi trono y me lo quiero pasar bien, punto", sentenció la tronista antes de echarle.

Poco después, Rym vivía su final de ensueño y elegía a Albert Barranco (25) para abandonar el programa. Aunque se prometían ir "poco a poco" en su relación, lo cierto es que no les dio tiempo de probar suerte en el amor, pues acabaron rompiendo a las pocas semanas a pesar de que Barranco llegó a tatuarse el nombre de la tronista.

