Álex Bueno desvela la desorbitada cantidad que ha rechazado por tener sexo con un hombre

Álex Bueno (30 años), extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y participante de la primera edición de La isla de las tentaciones, ha sido uno de los protagonistas de la nueva entrega del programa En el punto de mira.

El formato de Cuatro ha recogido las historias de varias personas que obtienen ingresos en OnlyFans, la plataforma en la que se vende contenido erótico a cambio de suscripciones. El madrileño es uno de los famosos que ha recurrido a esta red social para ganarse la vida y ha confesado que no le va nada mal.

Álex Bueno realiza sesiones de fotos desnudo para vender el material en OnlyFans. Mediaset

"Cuando pasó la pandemia, en mi caso, que soy un chico de realities, muchos eventos se nos cayeron de la noche a la mañana. Vas tirando de ahorros, pasa el tiempo y se van comiendo. A través de amigos me dijeron que eso (la red social) podía ir bien y aproveché el tirón mediático", ha explicado el extronista.

El exnovio de Fiama asegura que comenzó subiendo "insinuando y jugando con la picardía", pero finalmente se animó a mostrarse totalmente desnudo en las trabajadas sesiones de fotos que realiza para esta plataforma. "Mi cuerpo para mí es mi empresa y yo he invertido miles y miles de euros en tatuajes, comida, suplementos, gimnasios, dedicación... Qué menos que mi propia empresa me dé beneficio. Fui poco a poco y como al final no tengo pudor, lo enseñé todo. Me ves como mi madre me trajo el mundo", afirma.

El extronista confiesa que ha ganado mucho dinero gracias a esta plataforma. Mediaset

Sobre los límites entre el contenido erótico y la pornografía que muchos famosos ya han pasado en OnlyFans, Álex Bueno tiene claro que nunca llegará más allá del tipo de imágenes que muestra ahora en su perfil. "En el entorno sexual no entro. Yo lo respeto, pero sé cuál es mi postura. Yo no vendo porno. El problema que mucha gente lo desconoce es lo que te puede hacer ganar mucho dinero como lo que te puede arruinar la vida es el chat privado. Con 30 años sé lo que haría y lo que no".

El extronista ha desvelado las desorbitadas cifras que ha podido llegar a ganar en esta plataforma, pues además de las suscripciones hay muchos usuarios que ofrecen 'propinas' a los famosos para que accedan a sus peticiones. "Me han llegado a ofrecer 10.000 euros por acompañar a una cena. Lógicamente dije que no", relata. Además, ha contado la propuesta que más le sorprendió: "Un chico me ofreció 30.000 euros si me dejaba hacer una felación por él".

El madrileño confiesa que le han llegado a ofrecer 10.000 euros por una cena o 30.000 por sexo. Mediaset

A pesar de que aparentemente es una forma rápida y sencilla de obtener generosos ingresos, Álex Bueno advierte de que "no se puede caer en el bucle de decir que sí a todo lo que te pidan". El madrileño confiesa que ha llegado a ganar mucho más dinero en OnlyFans que en los bolos: "Es un sueldo que posiblemente mucha gente no piensa en tener. (...) Por eso creo que cada vez hay más gente".

[Más información: Así es Natalia, la chica con la que Álex ha olvidado a Fiama tras 'La isla de las tentaciones']