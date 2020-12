Cristian Suescun se lanza al porno junto a Apolonia Lapiedra grabando un vídeo en OnlyFans

Cristian Suescun (33 años) se ha reinventado. El hermano de Sofía Suescun (24), como ya hicieran otros rostros de la televisión como Jacobo Ostos (36) o Mari Cielo Pajares (44), ha decidido aumentar su cuenta corriente gracias a su físico para exhibirlo a golpe de talonario en la página web OnlyFans, la popular red social de pago a cambio de contenido de alto voltaje. Está arrasando.

Desde que el pasado mes de noviembre anunciara que se había dado de alta en la citada aplicación, las ofertas no paran de lloverle. De hecho, el hijo de Maite Galdeano (51) desveló durante una visita a Sábado Deluxe que se embolsa cerca de 6.000 euros solo por su trabajo en la mencionada web. Precisamente, en ese espacio de Telecinco anunció que estaba a punto de grabar un vídeo porno junto a la actriz Apolonia Lapiedra (28). De este modo, Cristian debuta en el cine para adultos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian Suescun Galdeano (@suescungaldeano)

"Quiero hacer mis pinitos en el mundo del porno, que me habían dicho que haciendo sexo se ganaba mucho dinero. No tengo límites, con euros hasta caramelos", aseguraba en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez (50). Un deseo que ya se ha hecho realidad. Él mismo ha compartido en sus redes sociales un avance de este gran salto al cine para adultos.

Lo que parece indiscutible es que Cristian Suescun se mueve con garbo y desenvoltura en el cine equis. Ya el programa Socialité compartió hace unas semanas unas conversaciones entre Suescun y Mari Cielo Pajares en las que también se hablaba de un posible proyecto conjunto. "Estoy flipando, es una pasada lo fácil que se gana dinero. Me han dicho que se puede sacar mucha más tajada si practicas relaciones íntimas, ¿tú nunca lo has pensado?", le preguntaba el exconcursante de Supervivientes a la hija de Pajares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian Suescun Galdeano (@suescungaldeano)

Durante su intervención en Deluxe, Cristian alardeó de las abultadas cantidades de dinero que le han ofrecido en este tiempo: "Me hicieron una propuesta la semana pasada... me ofrecían 10.000 euros". A continuación, el espacio emitió parte de la conversación de Suescun con un hombre que quería pagar por tener relaciones sexuales con él. El pamplonés aseguró estar encantado tras haber generado unos 6.000 euros por compartir fotografías y vídeos de índole sexual: "Es el mejor momento de mi vida", aseveró. En un principio, sostuvo que su interés era el de ahorrar para conseguir el dinero necesario para ser piloto de avión pero, en la actualidad, no descarta alargarlo en el tiempo

OnlyFans es una página web exclusivamente para adultos que ofrece contenido audiovisual de pago. Se nutre solo de fotos y vídeos sobre los que no pesa ningún tipo de censura. Es decir, cualquier persona que no tenga miedo a mostrar su cuerpo en público completamente desnudo -solo o en compañía de cualquier otra persona- tiene la oportunidad de postear su material personal más explícito a cambio de dinero. OnlyFans, al igual que otras plataformas de streaming, funciona por una suscripción. Cristian aseguró en Deluxe que su tarifa es de 20 euros al mes por verle sin ropa.

Esta web es el presente de muchas personas que se dedican al mundo del cine para adultos. Desde Nick Moreno (36) hasta Nacho Vidal (46), todos han sucumbido a esta nueva forma de hacer dinero que en realidad no es tan nueva. La citada web lleva ya más de cuatro años funcionando pero ha sido ahora, cuando personas famosas vinculada al mundo de la televisión se han creado cuentas oficiales, el momento en el que el nombre de OnlyFans ha empezado a correr como la pólvora por las redes.

Maite, operación y 'reality'

La madre de Sofía Suescun ha entrado en el reality Sola con muchas ganas y con un importante reto por delante: recuperar el espíritu navideño. Unas fiestas que la propia pamplonica ha confesado que "jamás he celebrado". Sin embargo, Maite está convencida de que este año estas entrañables fechas serán las "más divertidas de mi vida y las voy a vivir muy intensamente". Eso sí, como el propio nombre del reality indica, lo hará sola, sin su familia y sin su novio, un francés llamado Remi del que apenas se separa desde que lo conoció y que le ha devuelto la alegría y la fe en el amor.

Tres momentos de Maite Galdeano en su Instagram explicando su alta hospitalaria.

El pasado 7 de diciembre, Maite abandonó el hospital en el que había permanecido ingresada durante cinco días y tras ser sometida a una intervención quirúrgica no planificada. Si bien es cierto que la polémica concursante de GH 16 no quiso revelar los motivos de dicha operación, sí que dejó constancia de su estado de salud a través de las redes sociales. Publicaciones en las que manifestó su alegría por abandonar las instalaciones sanitarias.

"Después de cinco días de hospitalización, que me he pegado aquí, en esta habitación, me dan, por fin, el alta. ¡Yupi!", aseguró la madre de Sofía Suescun a través de diferentes Stories. Pese al susto inicial, Galdeano mostraba encontrarse en perfectas condiciones para continuar su vida, y es que "como buena consejera del deporte" que es, aseguró, ataviada aún con la bata de hospital, lo que sigue: "Tengo que decir a todo el mundo que tenga una intervención quirúrgica que para una pronta recuperación es muy importante la actitud que tengáis, moviéndoos. No dejéis de moveros, que lo pone hasta en los panfletos del hospital. La cama, come. Muévete, y tendrás una pronta mejoría y recuperación. Como yo. Besos".

[Más información: Maite Galdeano explota contra Cristian Suescun en 'Sálvame': "Eres un hijo de..."]