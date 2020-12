Maite Galdeano, ingresada en el hospital tras ser intervenida quirúrgicamente

Maite Galdeano (51 años) se encuentra ingresada en el hospital y de ello ha dado fe en sus redes sociales. Las imágenes han impactado a sus seguidores, que le han mostrado su preocupación públicamente, pero la navarra no ha querido dar ningún detalle sobre su estancia en el centro de salud.

Este sábado la de Pamplona solo ha dejado ver su desayuno del hospital. En los Stories de su Instagram ha compartido imágenes de su vaso de leche, sus paquetes de galletas y una botella de agua, mientras en el mismo plano también se podían apreciar sus zapatillas negras y una característica bata blanca que lucen los pacientes.

Ante el silencio de Maite, ha sido el programa Socialité el que ha desvelado la razón que ha llevado a la televisiva al hospital sin previo aviso.

Maite ha mostrado en sus Stories el desayuno del hospital. RRSS

Según lo narrado por el espacio de Telecinco, Maite Galdeano se sometió a una intervención quirúrgica en la mañana del viernes por una serie de problemas de salud que lleva acarreando bastante tiempo atrás. No se han ofrecido más datos, pero se ha apuntado que todo ha salido bien. Sin embargo, la navarra tenía previsto recibir el alta este fin de semana, pero tendrá que esperar debido a "unas pequeñas complicaciones". Este revés ha conseguido que Galdeano no esté atravesando su mejor momento y de hecho ha confesado a la periodista de Socialité que se encuentra "regular".

Las circunstancias actuales a consecuencia del coronavirus han provocado que Maite se encuentre sola durante estas horas de reposo. Los centros de salud solo permiten la estancia de una persona con el enfermo por lo que Sofía y Cristian Suescun tendrán que turnarse para hacer compañía a su madre o bien será su actual pareja, Remí, quien acompañe a la ex gran hermana en esta delicada situación.

Su gran momento personal

Hace unas semanas, Maite presentaba a su nuevo novio en Sábado Deluxe. En el mes de agosto mantenía una relación con un conductor de VTC anónimo al que cariñosamente llamaba "V", pero la madre de Sofía Suescun ha encontrado el amor actualmente junto a Remi, un científico francés. Según cuenta ella, es un profesional "muy reconocido en su país. Habla cinco idiomas, puede hablar francés, inglés, español, italiano perfecto y árabe".

No se ocultan ante las cámaras y se ofrecen caricias sin cesar y ella incluso adelantó que "en breve me voy a París con él porque también es profesor en la universidad" y solo está en Madrid de vacaciones. Con un español un poco oxidado, Remi respondió a las preguntas de la prensa hace unos días acerca de su relación con Maite. "Me gusta de ella lo invisible, lo siento. Lo que no se puede decir", dijo.

En palabras de Maite, sus hijos están encantados con su nueva relación: "Les encanta. Dan el visto buenísimo", confirmaba ante los micrófonos. Y es que la navarra ya piensa en el futuro junto a su novio: "Él ha venido aquí de año sabático. Nos vamos a ir a París a su mansión. Me he vuelto loca con él. Me gusta aprender de un científico. Las cosas han cambiado y me toca aprender de esta gran persona que está a mi lado. Me voy a París y luego a La India, a recorrer el mundo entero con él", explicaba emocionada.

[Más información: Maite Galdeano habla sobre su nuevo amor tras reencontrarse con su exmarido en directo]