Emma García regresa, emocionada, a 'Viva la vida': "Menudo disgustazo les he dado a mis padres"

Emma García (47 años) ha reaparecido este sábado 5 de diciembre en Viva la vida tras dos semanas encerrada en casa debido a su positivo en Covid. Fue el pasado 20 de noviembre cuando Mediaset anunciaba a través de un tuit que la presentadora había contraído el virus y sería sustituida por Sandra Barneda (45).

Esta semana ya confirmaba su vuelta al programa en un mensaje de Instagram que daba fe de su alegría e ilusión por regresar al trabajo: "¡¡¡Queridos amig@s!!! Gracias, gracias y gracias por vuestro inmenso cariño. No sé cómo expresaros mi gratitud. Estoy abrumada y emocionada. Ojalá estas palabras os lleguen de la misma manera que vuestros mensajes, públicos y privados, me han llegado a mí. Estoy feliz de reencontrarme con vosotros. Cambio cojín por programa con fuerza, con ánimo y con mucho humor".

Este sábado Viva la vida ha comenzado con un vídeo que recordaba lo sucedido con Emma y al término de las imágenes se ha visto a los colaboradores de pie aplaudiendo mientras la gran puerta principal se abría para recibir a la presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma García (@emmagarciaweb)

"Buenas tardes, bienvenidos a Viva la vida, ¿qué os pensabais?", ha comenzado a decir la guipuzcoana al ver a sus compañeros a su alrededor. Enseguida, García apuntaba lo emocionada que estaba por volver y se ha podido percibir tal sentimiento en el brillo de sus ojos y en su voz entrecortada: "Tenía muchísimas ganas de veros. Aviso que vengo un poco gilipollas, vengo un poco sensible por todo el cariño que he recibido", comentaba.

Ante las preguntas de sus colaboradores sobre su estado, Emma García ha dejado clara su situación actual: "Ha ido fenomenal, pero le das muchas vueltas a la cabeza, en el mejor de los sentidos. Por todo el cariño recibido no me podía permitir no venir con toda la fuerza y las ganas del mundo". Y se ha acordado de los suyos: "Quiero mandar un beso fuerte a mis padres porque les he dado un disgustazo... Pero me han cuidado fenomenal, gracias ama", decía en alusión a su madre, de quien ha estado alejada debido a que ha tenido que hacer la cuarentena en Madrid.

Emma no ha podido evitar emocionarse y soltar algunas lágrimas.

Además también ha tenido unas bellas palabras para Sandra Barneda por haberla sustituido durante dos fines de semana: "Un beso a Sandra. Gracias por tu apoyo, por el cariño con el que has hablado de mí y por tu gran trabajo". Para rematar su llegada ha gritado un "ya estamos aquí".

[Más información: Emma García reaparece tras su positivo en Covid y anuncia su vuelta: "Cambio cojín por programa"]