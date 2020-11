El silencioso regreso de Diego Arrabal a 'Viva la vida' un mes después de abandonar el programa

Diego Arrabal (49 años) ha regresado al plató de Viva la vida este sábado 14 de noviembre, justo un mes después de que el fotógrafo y colaborador anunciase su abandono. "Amig@s: quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa Viva la Vida llegó el momento de deciros adiós. Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio. Suerte para todos", fueron sus palabras de renuncia de entonces.

No se hicieron públicas mayores explicaciones y parecía que nunca más volvería a pisar el plató de televisión de Telecinco. Pero sí, lo ha hecho: Diego ha vuelto al programa presentado por Emma García (48). Eso sí, lo ha hecho de forma silenciosa y sin dar ningún tipo de explicación, ni el protagonista ni la dirección del programa. ¿Por qué nadie lo explica? Esta ha sido la reacción en las redes.

@VivaLaVidaT5 Me alegro de ver

a Diego Arrabal . — Noja1980 (@Noja1980) November 14, 2020

Mira se le ha ido el enfado a Diego Arrabal, ya está en su silla, jaja la dirección tuvo que recular porque con los colaboradores que hay en ese programa junto a la presentadora no daban para más 🤦‍♀️ #VivaLaVida349 — Fabiola (@Fabiola76915317) November 14, 2020

#VivaLaVida349 Menos mal qué nos hacéis caso a los qué seguimos vuestro programa y nos merecémos qué respetéis nuestra opinión y aúnque a veces sea impertinente y quiera hablar tódo el tiempo qué vuelva a éstar ahí en el programa Diego Arrábal!!!👍👍👍👍👍👍👍 pic.twitter.com/8NfdAwVbOv — Gabriella (@Gabriel39108898) November 14, 2020

#VivaLaVida349 Menos mal que ha vuelto Diego Arrabal, algo de cordura en el programa por favor — 🅶🅸🅹🅰🅹🅾 (𝓙𝓤𝓢𝓣𝓘𝓝𝓔) (@JOJAGITO) November 14, 2020

Es una pena este programa tiene la peor plantilla,no vale ni un colaborador,solo se salva diego arrabal#VivaLaVida349 — Maria Jose Romera (@Adrimar67rp) November 14, 2020

#VivaLaVida349 que alegría volver a ver a DIEGO ARRABAL en el programa el único que dice las cosas a la cara . — noe sànchez (@noepeque_7) November 14, 2020

Su pelea con Emma García

El paparazzo y uno de los colaboradores más polémicos de Viva la vida tomó la decisión de abandonar justo tres días después de haber mantenido un encontronazo con la presentadora de Viva la vida, Emma García. De forma indirecta, Diego Arrabal acusaba al programa de tener un trato preferente con las Campos. "Me parece muy mal que hoy se sienten Carmen y Terelu y nosotros no podamos estar enfrente siendo compañeros de ellas. No somos los enemigos, somos los compañeros", decía sobre la conversación que tuvo Emma con Terelu (55) y Carmen Borrego (54).

Ante la critica, la presentadora del programa no se quedó callada. "Tengo una respuesta para eso: no le da la gana al director. El director ha decidido que se sienten con la presentadora. Que a mí me encantaría, no tendría ningún problema en que estuviésemos todos", dijo Emma García. Unas palabras que no dejaron conforme a Diego Arrabal, quien respondió: "No tengo más que decir. Creo que por sí solo se entienden ya las cosas".

Tras anunciar su abandono, varios de sus seguidores comenzaron a hacer referencia a este hecho que no gustó nada a Diego Arrabal. Algunos, incluso, especularon que su marcha de Viva la vida tuvo que ver con su polémica declaración. "Creo que te han invitado a irte", comentó una de sus followers. Mientras que otro escribió: "Pienso que a Raúl no le ha hecho gracia que insinuaras que Terelu impone y él dispone". Sea como fuere, lo que es un hecho es que el paparazzo ha vuelto.

