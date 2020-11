Ana Guerra dará las Campanadas de RTVE desde Canarias junto a Roberto Herrera

Una buena noticia para Ana Guerra (26 años) que ha facilitado este sábado TVE. Y es que, acaba de hacerse público que la cantante será la encargada de dar las Campanadas en RTVE desde Canarias. Un hecho histórico y que, sin duda, marcará su carrera profesional, ya que como bien se sabe, presentar las Campanadas es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de los rostros conocidos de nuestro país.

La cantante, que no ha dejado de cosechar éxitos desde que salió de la academia de Operación Triunfo, despedirá este año en el que la tristeza y la incertidumbre se ha apoderado de todo el mundo por culpa de la pandemia de la Covid-19. Algo que no hará sola, ya que estará acompañada por Roberto Herrera.

Hace pocos días hacía público Guerra, a través de sus redes sociales, que había hecho otro sueño realidad: poner voz a un corto de Disney. Además de cantar con su insuperable voz, Ana Guerra también escribió su primer libro con el que consiguió llegar a muchos seguidores que la admiran desde que pasó por OT.

Ana y la fama

La carrera de la cantante Ana Guerra despegó en novena edición de Operación Triunfo, quedando como una de las finalistas del programa. Desde ese momento, la artista no ha pasado ni un segundo: componiendo canciones, haciendo giras por todo el país, participando en programas de televisión... Hace unos meses, Ana Guerra, uno de los nuevos rostros de la marca Ausonia, hablaba de cómo maneja la fama, admitiendo que suele visitar a un terapeuta que le ayuda a controlar su temperamento y le enseña como lidiar día a día con su nueva posición en la industria.

¿Qué le aporta la terapia?

Tener los pies sobre la tierra. Le pido a mi entorno no ser el centro de atención y eso mi familia lo ha respetado. La terapia me ha ayudado a afrontar mi ego dentro de la industria. Animo a toda la gente a que haga terapia.

¿Es difícil de gestionar lo de los fans?

Es difícil. Cuando yo salí de la academia me pillo todo muy de golpe y pensé que no le daba a cada persona lo que ella se merecía, pero yo no era capaz. Ahora voy mucho mejor, le doy mucho cariño a los fans.

¿Cómo es entrar anónima y salir siendo una estrella?

Salí un día y tuve una experiencia que no supe gestionar. Me pararon un bus de niños y no supe reaccionar, así que me encerré en casa una semana.

