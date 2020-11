Las tres razones por las que Ana Obregón ha aceptado presentar las Campanadas tras su duro 2020

Nadie podía imaginarse, dada la dolorosa connotación que ha tenido el año 2020 en su vida, que Ana García Obregón (65 años) aceptase presentar las Campanadas de Fin de Año en TVE junto a Anne Igartiburu (51). La noticia veía la luz, y se oficializaba, desde la página web de RTVE este pasado martes. Se trata de ambiciosa apuesta de este año por parte de la cadena pública para despedir un 2020 devastador y trágico, marcado a fuego en los españoles por la pandemia del coronavirus.

Sin duda, un fichaje estrella que simboliza muchas, demasiadas -y algunas lacerantes-, cosas para García Obregón tras la muerte de su hijo Álex Lequio el pasado 13 de mayo a causa del cáncer que padecía. La vida sigue, pese a todo. Ese es el mensaje que ella quiere transmitir.

Ana Obregón vuelve, se lame las heridas; Ana renace, levanta el vuelo aún en pleno duelo, y lo hace, como no podía ser de otro modo, en su segunda casa, en esa cadena que le ha dado las mayores alegrías personales y profesionales de su vida: TVE. La última vez que dio la bienvenida a un nuevo año desde la terraza del edificio de Tío Pepe fue en 2004.

Aquella vez, con su serie Ana y los 7 aún en la cúspide, Ana estaba excelsa, en su mejor momento. Con su hijo Álex, sano y fuerte. Y con su amigo Ramón García (58). La vida, claro está, era otra. Este año pisa el mismo escenario, aunque 16 años después y con grandes y dolorosos cambios en su vida. El más, y único, relevante: la muerte de su Aless. "Perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir", dijo Ana hace un tiempo. Y en esas está: obligándose.

JALEOS ha podido conocer por parte de su entorno que su discurso el 31 será el de la lucha, el de no quejarnos, el de seguir viviendo desde la responsabilidad. Lo entonará la Ana madre que hace unos meses enterró a su hijo, no la artista. Este periódico, además, destaca las tres razones por las que la actriz ha decidido dar un paso al frente y regresar a su profesión tras unos años retirada y volcada en la salud de su hijo: la sentimental, la solidaria y la laboral.

1. La sentimental

El hecho de que Ana Obregón regrese tras la muerte de su hijo y lo haga en TVE no es una casualidad. El ente público atesora muchos e importantes recuerdos para Obregón. Existe gran carga sentimental; es su segundo hogar, ese con el que se ha granjeado sus mayores éxitos. La periodista Rosa Villacastín (73) lo tiene claro: "En el caso de Ana Obregón el caché es lo de menos, no es lo más importante. Ella no lo necesita. Para mí esta vuelta es totalmente sentimental. Ana vuelve a su casa, donde ha sido sumamente feliz, tanto personal como profesionalmente. Ella sabe que la van a cuidar y a mimar. Allí ha vivido sus mejores años. Que Ana reapareza es que todo sigue, significa que está en un buen momento y con el ánimo mejor. Se va a sentir mucho mejor", asegura Villacastín. Estas Campanadas serán el revulsivo que ella necesita.

2. La solidaria

El de Ana es todo un ejemplo de solidaridad, de valentía y superación, de fuerza y entereza. Ella quiere ayudar. El 31 de diciembre de 2020, al filo de las doce de la noche en la Puerta del Sol de Madrid, Ana Obregón interpretará el papel más difícil de su vida ante millones de españoles, y en directo. El dolor de madre a flor de piel, batiéndose en duelo con su profesionalidad. La emoción, por no hablar de la expectación, será máxima. "Retransmitir las Campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar", cuenta Obregón en su cuenta de Instagram.

Y añade, embargada por la emoción: "Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí, de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor. Mi Áless, sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las Campanadas serán por ti, MI TODO. Este año las Campanadas resonarán en la eternidad". En este texto, Ana García Obregón expone lo que para ella significará volver bajo el foco tras meses de hondo, solitario y balsámico silencio. Y soledad.

García Obregón regresa, pero no de forma baladí. Ana manda un mensaje con este regreso a la televisión. La vida sigue para todos. Ya lo dejó patente hace unas semanas en un post de su Instagram: no son tiempos para quejarse por el confinamiento y la falta de libertad. "¿Sabéis que en España mueren cada día 325 personas de cáncer, la mayoría niños y jóvenes? Para ellos si el cáncer fuera contagioso quedarse en casa confinados sería su oportunidad de vivir. Y lo harían sin quejarse, con responsabilidad y sin violencia. Desgraciadamente, mi hijo está entre ellos, así que por respeto a los que no están no veáis una limitación de la libertad en estos confinamientos, sino la oportunidad de vivir y que vivan los vuestros".En tiempos pandémicos, el testimonio de Ana es necesario y hace mucho bien. Agita conciencias.

3. La laboral

Lo cierto es que este es el gran regreso de Ana al trabajo, a la televisión, a su hábitat natural. Su vuelta por la puerta grande. Hay que recordar que cuando su hijo fue diagnosticado en 2018 de cáncer, Obregón dejó todos sus asuntos profesionales aparcados, incluida esa obra de teatro que estaba a punto de estrenar, Falso Directo. Ahora, parece que el ánimo de la intérprete comienza a ser otro y ya empieza a atender cuestiones laborales.

No es ningún secreto que este retorno de Obregón también tiene otra lectura: la del interés mediático. ¿Cuál es el caché de Ana Obregón como presentadora de las Campanadas junto a Anne? ¿Cuáles son las cifras que se manejan en televisión al respecto? ¿Influye la coyuntura personal de la actriz? El fotógrafo y experto en cachés Jordi Martín asegura que "el caché de Ana no se puede medir con uno estándar. Ten en cuenta que ella pertenece a esa generación de contratos multimillonarios y antiguos de cadena donde se pagaba muy bien".

Eso, añadido a su situación personal, hace que todo cotice al alza: "Es que en su caso influyen muchas cosas. Su regreso, estar en TVE donde tantos años ha dado las Campanadas, si se emociona al recordar a su hijo..." Una línea que sostiene su compañero Gustavo González (54): "Ella será la presentadora principal. Vuelve a su cadena, la que le hacía aquellos contratos de cadena tan impensables hoy. Ana sale de su casa por mucho dinero. Sabe lo que vale y cómo es la televisión".

Gustavo tiene claro que se trata de una 'jugada maestra' la de TVE para contrarrestar el interés de otras Campanadas, como las de Cristina Pedroche (32), por ejemplo: "Ana competirá con el desnudo de Pedroche, pero desnudando su alma". De normal, explica otra fuente, el caché de los presentadores de las Campanadas ronda los 30.000 euros, salvo el de Pedroche, que lleva varios años siendo la mejor pagada, cuyo montante suma los 60.000 euros, tal y como publican algunos medios. Este año, Ana García Obregón pordría ser la que más cobre. Ana vuelve para quedarse... y dando la campanada, nunca mejor dicho. Para más inri, por primera vez en la historia de la cadena presentan las Campanadas dos mujeres.

La última carta a su hijo

Tras dos semanas refugiada en la naturaleza y alejada de sus redes sociales, el pasado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Ana Obregón volvía a postear en su Instagram una carta para su hijo Álex. La actriz emitía una especie de carta en la que comenzaba mandando un mensaje a los que han sufrido pérdidas importantes a causa del cáncer: "Quiero mandar desde lo más profundo de lo que queda de mi corazón un abrazo de amor a todos los que habeis perdido a vuestros seres queridos y en especial a los padres que han perdido a un hijo. A las 35.000 familias de los fallecidos por la pandemia y las 120.000 familias de los que mueren cada año en España por el maldito cáncer".

La enfermedad de su hijo marcará por siempre su vida, y por eso, ella que colabora con varias asociaciones de lucha contra el cáncer, daba a conocer algunos datos para pedir a la sociedad que no se queje de la actual situación y ayuden a acabar con las muertes por la Covid. La publicación estaba presidida por una bella fotografía de su hijo, #lex Lequio, a quien dedicaba este marcado día. Una vez más, Ana Obregón relatabala fortaleza de su hijo en su dura batalla: "Y tú , mi Áless querías vivir, tenías toda una vida por delante. Con 25 años sonreíste al cáncer, luchaste y sufriste en silencio animando a los que estaban en tu misma situación. Tu partida fue un rugido que rompió las paredes del infinito y tu ejemplo en esta vida ya tiene un eco en la eternidad".

La actriz concluía el post enviándole un desgarrador mensaje a "su grandullón", que se repite de forma constante en los textos que le ha dedicado a lo largo de estos cinco meses: "Daría mi vida por volver abrazarte aunque solo fuera un segundo. Un segundo contigo a cambio del resto de mi vida #alessforever".

