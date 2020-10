Marisa Martín-Blázquez le quita el puesto a Diego Arrabal en 'Viva la vida' tras su abandono

La periodista Marisa Martín-Blázquez (56 años) ha estrenado una sección en el programa Viva la vida, llamada Marisa confidencial. En ella, a través de imágenes de archivo de su propia agencia gráfica, la colaboradora del programa de Emma García (48) rescata historias del pasado de los famosos. Esta sección lleva emitiéndose dos domingos, los mismos que hace que el fotógrafo Diego Arrabal (49) abandonó el programa de forma sorpresiva. Antes de su abandono, era Arrabal quien protagonizaba esa sección, bajo el nombre Los archivos secretos de Diego Arrabal.

Uno de los paparazzi más conocidos del panorama nacional con cientos de exclusivas a sus espaldas -la última, el paradero del rey Juan Carlos (82) cuando todo el mundo se preguntaba dónde estaba- se convertía en noticia hace dos semanas, cuando anunciaba su adiós del espacio: "Amig@s: quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa Viva la Vida llegó el momento de deciros adiós. Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio. Suerte para todos". Sin más explicación, Arrabal no volvió a pisar el plató de Viva la vida.

Marisa Martín-Blázquez durante su sección en el programa. Mediaset

Y ahora es Marisa quien le ha quitado el puesto a Diego. El programa ha decidido contar con ella, y con los archivos de su agencia, para no prescindir de esta sección en la que se viaja al pasado. Este domingo, la exmujer de Antonio Montero (57) ha traído al presente la luna de miel de la infanta Elena (56) y Jaime de Marichalar (57), después de recordar la semana pasada cómo descubrió la relación sentimental entre ambos.

El abandono de Diego

Fue el pasado 13 de octubre cuando Arrabal utilizó sus redes sociales para despedirse del programa. El paparazzo, y uno de los colaboradores más polémicos de Viva la vida, tomaba esta decisión tres días después de haber mantenido un encontronazo con la presentadora de Viva la vida. De forma indirecta, ese fin de semana previo, Diego Arrabal acusaba al programa de tener un trato preferente con las Campos. "Me parece muy mal que hoy se sienten Carmen y Terelu y nosotros no podamos estar enfrente siendo compañeros de ellas. No somos los enemigos, somos los compañeros", decía sobre la conversación que tuvo Emma con Terelu (55) y Carmen Borrego (54).

Diego Arrabal, en una de las emisiones de 'Viva la vida'.

Ante la critica, la presentadora del programa no se quedó callada. "Tengo una respuesta para eso: no le da la gana al director. El director ha decidido que se sienten con la presentadora. Que a mí me encantaría, no tendría ningún problema en que estuviésemos todos", dijo Emma García. Unas palabras que no dejaron conforme a Diego Arrabal, quien respondió: "No tengo más que decir. Creo que por sí solo se entienden ya las cosas".

Ese martes 13 de octubre, tras anunciar su decisión en Twitter, varios de sus seguidores comenzaron a hacer referencia a este hecho que no gustó nada a Diego Arrabal. Algunos, incluso, especulan que su marcha de Viva la vida tiene que ver con su polémica declaración. "Creo que te han invitado a irte", comentó una de sus followers. Mientras que otro escribió: "Pienso que a Raúl no le ha hecho gracia que insinuaras que Terelu impone y él dispone". Sea cual sea la razón, según algunos usuarios, el paparazzo está haciendo lo correcto. Bien por pensar en dedicarle más tiempo a su hijo o porque, a su juicio, "no encajaba" con el programa. Eso sí, los tuiteros han reconocido que lo echarán de menos en las próximas emisiones de Viva la vida.

