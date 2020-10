La sorprendente confesión de Emma García: así le pidió matrimonio su marido Aitor Senar

Este domingo, en el plató de Viva la vida se ha hablado de las pedidas de mano a raíz de la inminente boda entre Isa Pantoja (24 años) y Asraf Beno (22). Después de que algunos colaboradores como Marisa Martín Blázquez (56) hayan compartido con la audiencia cómo fue ese momento en el que sellaron su compromiso, ha sido la propia presentadora, Emma García (47), para sorpresa de muchos, la que ha desvelado esa parcela de su vida privada. Muy reservada desde siempre en esta cuestión, Emma ha contado cómo fue el momento en que su marido, Aitor Senar, le pidió la mano.

Con total naturalidad, la comunicadora ha desvelado, en primer lugar, que fue ella quien dio el paso de plantearle el matrimonio a Aitor. Tal y como ha narrado en el espacio vespertino de los fines de semana, se lo pidió en un momento en que estaban solos en su habitación. No querían que ese momento aconteciese delante de nadie; velaron por que fuera muy especial e íntimo. Además, Emma no ha tenido reparos en confesar el lugar en el que decidieron ser marido y mujer: en la cama.

Emma y su marido Aitor junto a su hija Uxue en imagen de archivo. Gtres

En ese punto del relato, Emma ha desvelado que no fue una petición al uso sino que, durante "una conversación llena de cariño", brotó la idea del matrimonio. "¿Nos casamos?", fue la pregunta que la presentadora interpeló a Aitor, y la respuesta de este fue afirmativa. La pareja lleva más de 20 años de feliz matrimonio y tienen una hija en común, Uxue.

No es la primera vez que Emma habla de su matrimonio con Aitor, aunque sí son contadas las ocasiones. "Cuando llego a mi casa y Aitor me abraza me siento la persona más protegida y más especial del mundo", sostuvo hace un tiempo la presentadora, palabras que siempre van cargadas de admiración y respeto por su marido. Aunque habla poco de él, una de las últimas veces en las que lo hizo fue para anunciar, desde el sentido del humor, un detalle capilar de Aitor por el que siente especial envidia. "Mi marido ha cumplido 50 años y no tiene ni una cana, me da una envidia", confesó.

Un matrimonio sólido

Lejos de la televisión y los focos, la vida de Emma García transcurre en familia, con sus dos personas favoritas: su hija y su marido. El pasado mes de julio, Uxue celebró su cumpleaños, y sus padres este año festejan dos décadas de matrimonio. El núcleo familiar es lo que Emma más protege de su vida, y es que junto a su esposo ha creado un 'equipo' que es inquebrantable desde hace más de 30 años. Pues Aitor y la presentadora se conocieron siendo aún adolescentes y su historia comenzó con un flechazo.

Sin embargo, fue nada más dar el 'Sí, quiero' cuando su vida cambió: "Al poco tiempo de casarnos, en 2000, Mediaset me llamó para que me viniera a Madrid. Él siempre ha mirado por mí y porque me fuese bien la vida. Yo siempre he mirado por él". De las pocas veces que Emma ha abierto su corazón, confesó que los horarios de la televisión alteraron su vida íntima hasta el punto de que nunca encontraron hueco para darle un hermanito a Uxue. No obstante, en su marido siempre encontró un apoyo, ya que cuando le fue imposible coger la baja maternal, Aitor "decidió dejarlo todo y quedarse las 24 horas cuidando de nuestra hija". Por todo ello son una de las parejas más consolidadas del panorama televisivo.

También siente Emma especial admiración por su madre, con la que compartió el pasado 23 de junio una fotografía que sorprendió a propios y extraños por la lozanía y juventud que mostraba su progenitora. "¡¡¡Mi luz, mi guía, mi refugio... mi ama!!!", escribía la presentadora junto a la foto en la que posa junto a su madre. La guipuzcoana tuvo que esperar tres meses para reencontrarse con su familia en Euskadi por el confinamiento, y lo celebró compartiendo con todos sus fans una imagen posando con su progenitora que ha desvelado de donde le vienen a Emma esos rasgos tan personales. La instantánea dejó en shock a sus más de 400.000 seguidores. "Cómo os parecéis", "Qué joven es"... comentaban algunos de los admiradores de la conductora de Viva la vida.

