Diego Arrabal deja 'Viva la vida' tres días después de un encontronazo con Emma García

Diego Arrabal (49 años) ha recurrido a su perfil de Twitter para anunciar una importante información. Este martes, el paparazzo ha explicado que deja de colaborar en Viva la Vida por una razón personal.

"Amig@s: quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa Viva la Vida llegó el momento de deciros adiós", ha escrito Diego Arrabal antes de explicar el motivo de su sorpresiva decisión. "Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio. Suerte para todos", ha concluido el televisivo antes de agradecer a sus seguidores, quienes no han dudado en comentar su tuit, demostrándole todo su apoyo.

"Primero es la familia, mucha suerte. Espero verte en otros programas de TV. Eres gran profesional". comentó una de las usuarias. "Mucha suerte. Seguro te irá mejor en cualquier otro lugar", escribió otra de sus seguidoras. "Haces bien, es mejor una retirada a tiempo", es otro de los mensajes que se leen debajo del tuit de Diego Arrabal.

El paparazzo y uno de los colaboradores más polémicos de Viva la vida ha tomado esta decisión tres días después de haber mantenido un encontronazo con la presentadora de Viva la vida, Emma García (48). De forma indirecta, este fin de semana, Diego Arrabal acusaba al programa de tener un trato preferente con las Campos. "Me parece muy mal que hoy se sienten Carmen y Terelu y nosotros no podamos estar enfrente siendo compañeros de ellas. No somos los enemigos, somos los compañeros", decía sobre la conversación que tuvo Emma con Terelu (55) y Carmen Borrego (54).

Ante la critica, la presentadora del programa no se quedó callada. "Tengo una respuesta para eso: no le da la gana al director. El director ha decidido que se sienten con la presentadora. Que a mí me encantaría, no tendría ningún problema en que estuviésemos todos", dijo Emma García. Unas palabras que no dejaron conforme a Diego Arrabal, quien respondió: "No tengo más que decir. Creo que por sí solo se entienden ya las cosas".

Diego Arrabal, en una de las emisiones de 'Viva la vida'. Telecinco

Este martes, tras anunciar su decisión en Twitter, varios de sus seguidores comenzaron a hacer referencia a este hecho que no gustó nada a Diego Arrabal. Algunos, incluso, especulan que su marcha de Viva la vida tiene que ver con su polémica declaración. "Creo que te han invitado a irte", comentó una de sus followers. Mientras que otro escribió: "Pienso que a Raúl no le ha hecho gracia que insinuaras que Terelu impone y él dispone". Sea cual sea la razón, según algunos usuarios, el paparazzo está haciendo lo correcto. Bien por pensar en dedicarle más tiempo a su hijo o porque, a su juicio, "no encajaba" con el programa. Eso sí, los tuiteros han reconocido que lo echarán de menos en las próximas emisiones de Viva la vida.

