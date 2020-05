Diego Arrabal 'planta' a Emma García tras un fuerte enfrentamiento con Alba Carrillo

Diego Arrabal (49 años) y Alba Carillo (33) han protagonizado este domingo una fuerte discusión en directo en Viva la vida. El paparazzi ha aparecido en el programa a través de una videollamada desde su casa para presentar su sección y comentar la polémica en torno a José Antonio Avilés, pero ha acabado enfrentándose a varios compañeros y ha vuelto a mostrar su habitual carácter polémico.

Tras ensarzarse con Kiko Matamoros (63), el fotógrafo cambiaba su objetivo y comenzaba su enfrentamiento con Alba. La tensión comenzaba por la amenaza a Diego de ofrecer a la dirección del programa un vídeo en el que la colaboradora aparece en un crucero con su hijo Lucas con una actitud censurable, según se deduce de sus escuetas palabras: "Pido a la dirección del programa que, si tiene valor, ponga el vídeo".

Como suele ocurrir en estos casos, Alba Carrillo brotaba contra su compañero, asegurando que no iba a consentir que se hablara de su hijo: "Si tienes algo que decir, vete a un juzgado. Habla de tu hijo, que tiene la misma edad que el mío", le espetaba al paparazzi.

El paparazzi y la modelo han vuelto a vivir una gran discusión en directo. Mediaset

Mientras Emma García trataba de poner paz en el asunto, la colaboradora seguía hablando por debajo, visiblemente indignada, hasta el punto en que llegó a llamar "sinvergüenza" a Arrabal.

"Emma, desde mi casa he escuchado cómo me insulta", reclamaba el colaborador. Pero la presentadora aseguraba no haber escuchado nada, lo cual provocó un impulso de rabia por parte de Diego: "Pues entonces desconecto, hasta luego", sentenció, colgando acto seguido la videollamada.

Visiblemente sorprendida y molesta, la presentadora trataba de retomar la tranquilidad ya sin el colaborador en pantalla, defendiendo que nunca se utilizaría un material en el que apareciera un menor, mientras Alba Carrillo rompía a llorar y pedía perdón por su actitud: "Ya somos todos mayorcitos, si uno se quiere ir que se vaya", sentenciaba Emma sobre el plantón de su colaborador.

Más adelante, Diego Arrabal retomaba la llamada para dar paso a su sección, aunque antes de ello aprovechaba para volver a amenazar a Carrillo: "Voy a publicar el vídeo en mis redes sociales", anunciaba.

El vídeo de la polémica

Alba y Diego ya protagonizaron un enfrentamiento en 2017 por el mismo motivo. Mediaset

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Diego Arrabal amenaza a Carrillo con la publicación de ese supuesto vídeo. En el año 2017 ya sacó este asunto durante una entrevista a la modelo y a su madre, Lucía Pariente (57), en el programa Sábado Deluxe. El fotógrafo aseguraba sentir vergüenza "como padre" del contenido de esas imágenes", sin especificar qué es lo que se puede ver en ellas.

El resultado aquella vez fue bastante similar al que se ha visto este domingo: "La hemos cagado por haber venido, no sabía que iba a estar el Diego este", comentaba la exmujer de Fonsi Nieto (41), que poco después abandonaba el plató entre lágrimas y llamando "gentuza" al fotógrafo.

[Más información: Alba Carrillo explica por qué ha estado triste en 'GH VIP 7': "He tenido una depresión"]