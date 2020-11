Emma García sentencia a Fani con una contundente frase sobre su ruptura con Christofer

Fani Carbajo (34 años) ha visitado este domingo Viva la vida para hablar de su decisión unilateral de poner fin a su relación con Christofer Guzmán (28). La concursante se ha mostrado más segura en su posición que días atrás, cuando aseguraba que necesitaba aclarar sus ideas antes de tomar una determinación definitiva.

En esta ocasión, Estefanía ha afirmado que ya no hay marcha atrás y su ruptura es irrevocable, aunque ha desvelado que ella y Christofer se siguen viendo y mantienen una relación cordial.

Ante el relato de la que fuera concursante de La isla de las tentaciones, Emma García (47) no ha podido evitar dar su opinión de la forma directa y sincera que la caracteriza: "Me da la sensación de que eres un poco egoísta", le ha espetado a Fani, quien tenía previsto pasar por el altar con Christofer el pasado 28 de agosto, pero el enlace se canceló cinco días antes.

Fani ha desmentido que haya terceras personas involucradas en su ruptura. Mediaset

La presentadora ha explicado que no le parece correcta la forma en que Fani está gestionando su separación del que ha sido su pareja durante ocho años. Además, ha advertido a la joven de que su chico podría sufrir todavía más si ella no es clara con sus sentimientos: "No hagas daño a Christofer y no te hagas daño a ti... No sabes cómo dejarle, pero tienes que ser sincera con él", le ha aconsejado en un tono más tranquilo.

Estefanía, por su parte, sigue defendiendo que en todo momento le ha dejado las cosas claras a Christofer y que hace un tiempo que su relación no iba todo lo bien que ella desearía: "Con Christofer hay muchas cosas que me faltan y necesito", ha expresado, asegurando que no hay ninguna tercera persona que haya influído en su decisión. Además, ha confesado que le molestaría saber que su exnovio ha rehecho su vida: "Me sentaría mal que Christofer estuviera con otra persona porque no ha pasado tanto tiempo como para asimilar que él pueda rehacer su vida".

A diferencia de sus anteriores intervenciones, Fani se ha mostrado mucho más tranquila y sonriente. Los colaboradores del programa se han percatado de este detalle y ella ha explicado que, tras varias semanas hundida, se ha dado cuenta de que necesita estar bien. Para ello, la ya exnovia de Christofer se ha refugiado en amistades como la de Marta Peñate e Inma Campano, concursantes de la segunda edición de Tentaciones que no se han separado de ella y la han ayudado a superar este doloroso bache sentimental.

