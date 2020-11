La guerra de Toñi Salazar y su exmarido: una denuncia, una casa en disputa y reproches cruzados

Toñi Salazar (57 años) está viviendo uno de sus momentos personales más complicados. La integrante de Azúcar Moreno está protagonizando una cruenta guerra contra su primer marido, el cantante Pedro Rilo, con quien estuvo casada hasta el año 2006.

El artista, que durante años también ejerció como mánager de Toñi, ha interpuesto una denuncia contra su exmujer por allanamiento de morada, robo y amenazas. Una decisión que se ha producido tras varios meses de tensión y enfrentamiento.

El propio Pedro Rilo ha narrado en Semana los detalles de esta nueva batalla judicial: "La guerra empezó en el mes de junio. Pero este miércoles a las tres y media de la tarde se personó con más familiares suyos delante de mi casa, gritando para intentar meterse en mi casa. Tengo terror, estoy muy asustado", confiesa.

Pedro Rilo y Toñi Salazar estuvieron casados hasta 2006. Gtres

Rilo asegura que la artista se coló en su casa de Marbella. "Entró en mi casa, me ha cambiado el bombín de la puerta y ha robado el coche de mi madre". Según el relato del cantante, Toñi Salazar lleva cinco meses dedicándole "amenazas por teléfono y mensajes escritos", unas pruebas que él mismo aportó en junio al interponer una denuncia en el Juzgado número 5 de Marbella. Ahora, tras los últimos acontecimientos, el exmarido de la cantante ha presentado una segunda demanda.

"Vuelvo a poner otra denuncia contando que desde junio, Toñi me reclamaba mi casa y un mini, que desapareció de mi garaje misteriosamente, porque estaba atravesando problemas económicos. También hago constar que me amenazan diciendo que van a bajar todos los gitanos a darme una paliza si no accedo a entregar el piso", asevera.

La versión de Toñi

Toñi Salazar ha dado su versión en 'Viva la vida'. Mediaset

Este mismo sábado, Toñi Salazar intervenía visiblemente nerviosa en el programa Viva la vida para explicar el calvario que está viviendo con su exmarido. Según su versión, Pedro Rilo le ha arrebatado la casa valorada en un millón de euros que la cantante tenía en Marbella.

Salazar afirma que, aunque ella pagó la casa, llegó a un acuerdo con su entonces pareja para que la propiedad figurase a nombre de él, lo cual ahora ha utilizado el cantante para quedarse con la casa.

"Se ha portado como un cerdo, es una mala persona (...) He trabajado mucho y no tengo nada. No es justo lo que está haciendo conmigo", lamentaba Toñi. "El otro día, dos coches de policía me rodearon como si yo fuera una delincuente y eso no se puede hacer con alguien que te ha dado la vida. Es muy listo y no hablo más porque me puede joder".

La cantante se ha mostrado visiblemente nerviosa al relatar su guerra contra Pedro Rilo. Mediaset

Este conflicto ha involucrado también a Borja Rilo, el hijo de Toñi al que Pedro dio su apellido tras casarse con la cantante. Y es que la artista asegura que su ex ha intentado meter a su hijo en la cárcel.

Tratando de medir sus palabras y de contener la rabia, Toñi Salazar enviaba un contundente mensaje a Pedro Rilo a través del programa: "Tú eres un hijo… de tu madre. Esa casa la he pagado yo con mi trabajo y lo voy a demostrar aunque sea lo último que haga en mi vida. No te vas a ir de rositas. Puedes sacar cosas mías, pero yo también de ti", sentenciaba.

[Más información: Toñi Salazar sufre un robo en su casa y se llevan parte del dinero que tenía guardado]