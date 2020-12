El padre de Rafael Amargo insulta y amenaza en plena calle a una reportera de 'Socialité'

Que la familia de Rafael Amargo (45 años) está viviendo un difícil momento tras la detención policial del bailarín es un hecho, sin embargo, a pesar de que ya ha sido puesto en libertad parece que los ánimos no se han calmado en su entorno. O al menos, los familiares del bailaor no ven con buenos ojos que ellos sean noticia y deban aparecer en televisión cuando el protagonista de todo lo sucedido es solo su hijo.

Giovanna González, reportera de Socialité, se encontraba este sábado a las puertas de la casa de los padres de Amargo, donde él también reside desde que el juez le dejó en libertad este jueves. La periodista conectaba con la presentadora María Patiño (49) en directo para dar la última hora de la situación del coreógrafo -que estrena este sábado su obra teatral- cuando de repente ha aparecido en pantalla el progenitor de Rafael.

La trabajadora de Telecinco le ha acercado el micrófono mientras le preguntaba sobre su estado y el de su hijo tras los hechos, y después de pronunciar varios murmullos inescifrables el hombre se ha girado hacia ella con una actitud reprochable.

El padre de Rafael Amargo ha perseguido a la reportera para insultarla y llamar a la Policía.

Segundos más tarde, la situación se ha puesto aún más tensa y han comenzado los insultos, amenazas y ataques por parte de él al mismo tiempo que la reportera pedía respeto y se alejaba bajo las órdenes de Patiño.

Tras meterse en casa, el padre de Amargo volvía a aparecer con un móvil en el que mostraba cómo estaba llamando a la Policía por "el acoso que estaba recibiendo". En una segunda conexión, se veía al hombre caminando tras la joven y en un momento dado le ha cogido el micrófono para decir "María Patiño eres una sinvergüenza". La aludida solo ha querido dirigirse a su compañera a pie de calle: "Tranquila, Giovanna, no me importa que se metan conmigo. Eso es lo de menos. Estoy acostumbrada a que me pasen cosas así en este trabajo".

Las redes, divididas

Ante lo ocurrido en directo, los tuiteros no se han quedado callados y han ofrecido su opinión en las redes sociales. Hay para todos los gustos. Algunos usuarios han apoyado el trabajo de la reportera y su programa de informar desde un lugar de interés y han acusado al padre del bailarín de sobrepasarse con la comunicadora de Telecinco.

Y es un hecho. En las imágenes se ve como el padre de Rafael Amargo le levanta la mano a la reportera y le coge de la mano.

No es dramatizar, es ponerle palabras a unas imágenes que hablan por sí solas. #Socialité395 https://t.co/fCWW0phvTl — Positions. (@franmileon) December 5, 2020

Un poco agresivo el padre de Rafael Amargo. Que tú hijo sea legal así nadie habla de el. Así de simple. #socialité395 — ICHI💥 (@ItziarAP) December 5, 2020

El padre de Rafael amargo vuelve a agredir y a increpar a la prensa Esta vez a una reportera de #socialité395 — Ferran📺 (@08_ferranf) December 5, 2020

Sin embargo, por otro lado, también hay quien entiende la actitud del padre de Rafael Amargo. La dura situación que viven con la exposición de su hijo unido a su edad y a que no son ellos los protagonistas de la noticia hace que muchos se posicionen al lado del hombre y razonan las formas mostradas en directo.

#socialité395

Me solidarizo al 100% con los padres de Rafael Amargo.

El hecho de que hayan detenido al hijo no os da derecho a acosarles como buitres a la puerta de su casa.

Con lo que estarán pasando esas personas, que se les ve ya mayores y que él, al parecer, está enfermo

Asco — Mary Pompis (@Mary__Pompis) December 5, 2020

#socialité395 haciendo zapping pongo esta basura y veo a una reportera hostigando al padre de Rafael Amargo. Él, anciano, pierde los papeles y la reportera se hace la digna pidiendo respeto. Sí, respeto, justo lo que ella no demuestra y desconoce al mismo nivel que la moral. — Comentarista (@Dani93341612) December 5, 2020

Me parece muy fuerte que estéis con el micro detrás de los padres de Rafael amargo ,dejar a las personas mayores en paz ,porque cuando salió lo del marido de Ana Rosa Quintana ,no estabais en su puerta con el micro ,y en ningún programa de Telecinco hablabais del tema.#socialite — Ana65 (@Ana659) December 5, 2020

@socialitet5 no os da vergüenza el acoso al que estáis sometiendo a los padres de Rafael Amargo? Son dos personas mayores y lleváis toda la mañana provocandolos — Mari Carmen Sáez 💔 (@maricarmensaez4) December 5, 2020

En #socialite395 les encanta molestar a la gente y luego hacerse la víctima aludiendo que 'hacen su trabajo'. Hoy, viendo que el padre de Rafael Amargo, está con los nervios a flor de piel, la reportera roza el acoso a un señor mayor. Pero eh, venden morbo haciendo victimismo. — Luffy (@xOPxFNx) December 5, 2020

