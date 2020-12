El dolor de la familia de Amargo tras su detención: su padre, devastado y sus hijos, conscientes de todo

Rafael Amargo (45 años) continúa detenido en la comisaría de Leganitos (Madrid) tras ser acusado de presunto tráfico de drogas y pertenecer a una organización criminal. Una noticia que si bien no ha sorprendido algunos de los amigos del artista, como es el caso de Christina Rapado, tal y como ella misma lo ha confesado en Espejo Público este miércoles, sí que ha dejado perplejo a parte de su círculo más cercano. Dadas las variadas informaciones vertidas al respecto en las últimas horas, dos de las personas más allegadas del bailaor han querido salir en su defensa para así mantener, por el momento, la reglamentaria presunción de inocencia.

"Una cosa es amistad y otra es amistad por conveniencia", ha comenzado diciendo Silvia Salas, amiga íntima de Rafael, durante una conexión telefónica con el programa que presenta Susanna Griso (50). "Hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Rafa es padre, es hijo y un gran artista. El daño está hecho", asentía la joven en referencia a los comentarios expuestos minutos antes en el formato matutino de Antena 3.

Silvia Salas, amiga íntima de Rafael Amargo, ha realizado unas declaraciones en 'Espejo Público'. Antena 3

"Los que somos amigos de bien, sanos, no nos esperábamos esto para nada", ha recalcado notoriamente nerviosa Salas, que ha puesto de manifiesto el gran sufrimiento que experimenta la familia del coreógrafo a consecuencia de su detención y el revuelo mediático que está generando. "El padre está devastado y los hijos, que tienen 14 y 11 años y son conscientes de todo lo que se dice", asiente Silvia, que ha querido partir una lanza por su gran amigo: "El problema que ha tenido Rafa siempre es que ha sido muy claro. Queremos que la gente diga la verdad, pero después somos un país de hipócritas, y por eso se le ha atacado tanto".

Al respecto de su inocencia, Silvia Salas ejerce una diferencia entre el consumo y la posible pertenencia de Rafael Amargo a una mafia de narcotráfico. Hecho por el que el bailaor se encuentra actualmente detenido. "No es lo mismo el consumo que el tráfico. Rafa sí que ha consumido, él no ha engañado a nadie y lo ha hecho saber más de una vez, pero de ahí a que pertenezca a una trama...", alega la joven, que reconoce que ciertas compañías del granadino no eran de su agrado. "Yo soy su amiga y siempre le he dicho lo que no me ha gustado, como algunas amistades. Pero su problema es que ha confiado en todo el mundo, ha sido demasiado confiado", concluía diciendo. Una intervención en la que ha querido dejar constancia en más de una ocasión, que Rafael Amargo aún cuenta con la presunción de inocencia reglamentaria.

Roberto Chirufa, primo de Rafael Amargo, ha revelado en 'Espejo Público' cómo se encuentra su familia tras la noticia de la detención del bailaor. Antena 3

Escasos minutos después de que Silvia entrase por teléfono en Espejo Público, lo ha hecho Roberto Chirufa, primo del artista flamenco, que ha contado cómo se encuentra su familia en estos difíciles momentos. "Nos han pegado un palo muy grande, pero él sabe que tiene toda nuestra ayuda para que le haga falta", ha afirmado Roberto, que ha puesto de manifiesto la gran generosidad que, a su juicio, caracteriza a Amargo: "Quiero decir que ha ayudado a mucha gente y se han aprovechado mucho gente de él".

Respecto al supuesto delito que el coreógrafo habría cometido, Roberto niega la acusación policial y argumenta que su primo siempre ha gozado de una saneada economía debido a su actividad profesional en los escenarios. "Él no trafica, vive de su trabajo. Iba a estrenar Yerma ahora, mi primo no necesita traficar, no le interesa eso", ha añadido, no sin antes manifestar el gran desconsuelo que afronta la familia tras este escándalo, especialmente su abuelo. "Es una persona de 101 años que tiene un nieto famoso, es normal que lo tenga subido a un pedestal", ha concluido diciendo el primo del bailaor.

Rafael Amargo tenía programado el estreno de su nueva obra, Yerma, una adaptación de los textos del genio Federico García Lorca, en el Teatro La Latina de Madrid este viernes cuatro de diciembre. Tal y como el propio artista anunció, el día dos estaba previsto realizar un primer pase fotográfico para la prensa, acto que, de momento, se ha anulado. La organización del insigne teatro ha anunciado que el estreno de dicha obra no se ha cancelado hasta la fecha, no sin antes concretar que se desconoce si participará Rafael Amargo en él debido a su detención. Queda por saber si tras su declaración el artista queda, o no, liberado. Hecho que depende de si se ratifican las acusaciones por las que ha sido llevado a dependencia policiales.

