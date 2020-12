Noelia López, viuda de Reyes, reaparece con una importante noticia tras seis meses en silencio

El 1 de junio de 2019 la vida de Noelia López (34 años) cambió para siempre. Su entonces pareja, el futbolista José Antonio Reyes, sufría un brutal accidente de tráfico que terminaba con su vida y con la de su primo pequeño. El repentino adiós del deportista se producía cuando iba de camino a su hogar para dar una sorpresa a su mujer y sus dos hijas, Noelia (7) y Triana (3). En este año y medio de absoluto dolor, su viuda ha compartido recuerdos, mensajes y poemas en honor a su fallecido marido, publicaciones en redes en las que demostraba la complejidad de salir adelante sin su gran apoyo personal. Poco a poco y con la ayuda de sus seres queridos, y por sus dos hijas, ha caminado hacia adelante y este miércoles ha desvelado un detalle muy importante de su renovada vida.

La última actividad de la joven en su Instagram data del pasado 1 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su esposo. La modelo quiso compartir para una fecha tan triste un sentido vídeo de diez minutos de duración con innumerables fotografías en las que se les podía ver juntos. Las imágenes recogían algunos de los momentos más especiales que vivieron como pareja; disfrutando del verano, de jornadas en alta mar, salidas nocturnas, citas románticas, reuniones con amigos y familia... También iba acompañado de un texto que narraba una fábula cuya moraleja señalaba la importancia de vivir cada pequeño momento y al final un "Por siempre".

Se cumplen este miércoles seis meses de aquella publicación y en este tiempo no ha existido movimiento alguno de Noelia López en las redes. Ha optado por el absoluto silencio. Hasta este 1 de diciembre. Al fin ha dejado ver una pincelada de su paulatina vuelta a la normalidad tras sufrir una pérdida tan dura.

Noelia López ha reaparecido en las redes para demostrar que sigue adelante con su vida.

La viuda de Reyes ha compartido en sus Stories de Instagram una fotografía que, a pesar de su simpleza a primera vista, oculta un gran mensaje. En la imagen se puede ver su ordenador portátil abierto en el que se aprecian gráficos y cifras, y lo más relevante es la frase que apunta la propia Noelia: "Trust me. I'm an engineer" -que traducido al español significa: "Confía en mí. Soy ingeniera"-.

Esta afirmación supone que la joven ya ha finalizado sus estudios de Ingeniería de Caminos que comenzó hace años en la Universidad de Granada y tuvo que abandonar cuando conoció a José Antonio Reyes para seguirle allá donde fuera. Se centró en el amor por él y se casaron el 17 de junio de 2017 y creó su propia familia.

Los cuidados y la educación de sus hijas llenaron la vida de Noelia cuando el futbolista aún seguía con vida, pero tras su muerte y tras más de un año de duelo ha vuelto a pensar en ella misma y retomar y acabar así sus estudios universitarios.

Recuerdos imborrables

En la imagen compartida este miércoles por Noelia López no solo se puede deducir la positiva noticia de que se ha graduado en Ingeniería. Sobre la mesa aparece una taza de Disneyland París, lugar de fantasía al que acudió junto a su entonces todavía novio y su primera hija en junio de 2015.

Estos pequeños detalles desvelan la importante presencia que aún tiene y tendrá el padre de sus hijas en su casa y en su corazón.

La fatalidad le arrancó de su vida al hombre al que amaba y con el que había formado una familia muy feliz. Los días y meses posteriores al accidente mortal, Noelia no era capaz de seguir adelante, todo era dolor y desconsuelo por la repentina tragedia: "Ella no está bien, todo esto la ha dejado muy tocada. Lo echa mucho de menos, lo quiere mucho y por supuesto no ha rehecho su vida ni ha conocido a otros hombres. La gente que la sigue en redes sociales ha visto cómo lleva todo el año compartiendo solamente recuerdos de él y con él. Ni un selfie sola", comentaba un amigo íntimo de la familia a JALEOS.

