Christina Rapado, sobre la detención de Rafael Amargo: "Los que dicen que les pilla por sorpresa mienten"

La detención del bailaor Rafael Amargo (45 años) por los presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal ha generado reacciones en el entorno del artista. Muchos de sus amigos y compañeros han defendido públicamente la inocencia del granadino, pero otros testimonios, como el de la cantante Christina Rapado, siembran la duda sobre su modo de vida.

Rapado ha entrado por teléfono este miércoles en Espejo Público para hablar de la detención del bailaor. La expresentadora asegura que mantenía una estrecha relación de amistad con Amargo hasta que, las pasadas Navidades, tuvieron una gran bronca en casa del artista.

La cantante asegura que no le ha sorprendido la noticia de que la Policía ha irrumpido en casa del bailarín: "Esto es crónica de una muerte anunciada. Siempre le ha gustado vivir al límite, el peligro, la intensidad... con lo que esto conlleva", ha aseverado.

Según su revelador testimonio, Rafael Amargo siempre ha vivido "en ese margen entre el bien y el mal", y asegura que tanto ella como sus amigos cercanos le han dado "muchísimos consejos", pero el bailaor se rodea de "palmeros que le bailan el agua, porque también les gusta mucho el 'mambo'". Unas amistades a las que asegura que también podría calificar como "chaperitos".

Aunque Christina asegura desconocer si los cargos de los que se acusa al bailaor son ciertos o no, sí ha insinuado que se rodea de un entorno problemático: "Si vas a un sitio que está ardiendo y te pones al lado de la chimenea, puedes salir quemado", ha comentado la actriz, que asegura que Amargo "siempre tiene que estar con un pie casi dentro de la chimenea".

Rafael Amargo ha sido detenido este martes. Gtres

"Su talón de Aquiles es vivir esa vida siempre al borde del peligro", ha reiterado. Y ha proseguido explicando el episodio por el que su amistad se rompió el año pasado: "Me montó una gorda y me tuve que ir de allí". Sin dar más detalles, Rapado ha asegurado que "si no bailas el agua y no estás dentro de su línea ese día o esa noche, ya no eres persona grata".

Finalmente, Christina ha repetido que la noticia de la detención del bailaor no le ha causado sorpresa: "Todos los que le conocemos sabíamos que esto pasaría hoy, mañana o dentro de cinco años", ha afirmado.

