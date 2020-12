Edmundo Arrocet 'vuelve' a las revistas tras su ruptura con Teresa Campos: sus inesperadas palabras

El 28 de diciembre del año pasado, Terelu Campos (55 años) y Carmen Borrego (54) leyeron en público un comunicado rubricado por su madre, María Teresa Campos (79), en el que la veterana presentadora informaba de su ruptura sentimental con Edmundo Arrocet (71).

Al tratarse de un día tan señalado para los españoles, el Día de los Santos Inocentes, gran parte del público creyó que se trataba de una broma. No obstante, el semblante de las hermanas Campos, sus lágrimas y la evidente tristeza y el dolor por la forma en la que el humorista había roto para siempre con su madre dejaron patente que aquello no era más que la cruda realidad.

Justo 365 días después de ese inolvidable momento y tras 12 exactos meses de silencio por parte del actor, JALEOS de EL ESPAÑOL ha tenido acceso en primicia a la vuelta de Edmundo, conocido popularmente como Bigote Arrocet, a los medios de comunicación. El chileno, que desde hace meses se encuentra en su país de origen, ha seguido colaborando con la revista Madrid Magazine. Una publicación bianual dirigida por la periodista Clara Tena y que sale impresa cada seis meses.

Portada de la revista 'Madrid Magazine' donde Edmundo vuelve a firmar un artículo como colaborador.

Hasta el momento, la publicación cuenta ya con cinco números: el 00, el 01, el 02, el 03 y el 04. Para esta última edición, la segunda en la que Arrocet firma un artículo de moda, la expareja de Teresa Campos hace determinados guiños al coronavirus al que según él prefiere llamar "bichito" e incluso se aventura a preguntar de manera retórica si el virus fue creado en un laboratorio.

"Para que vean lo que es la vida, todo cambia de la noche a la mañana. La última vez les escribí de cosas relacionadas con la moda en plan histórico y ya ven cómo en menos de 24 horas todo ya no vale, no sirve o está caduco. Cambió la historia. Nosotros, los seres humanos que nos sentimos dueños de la verdad del mundo y su futuro, ya ven, ahora mismo "todo es historia", comienza relatando Edmundo. Y continúa: "Me gusta llamarlo "bichito". Estoy cansado de COVID porque esos son una larga familia (y la madre o los padres que lo parieron -¿en qué laboratorio?- no lo sé ni lo sabremos porque no interesa que se sepa). Edmundo, no te desvíes del tema. Vamos a la moda".

El artículo de Edmundo Arrocet está basado en algunos consejos de moda en tiempos de pandemia. El primero de ellos dice así: "Para andar por casa, la moda es... como Dios lo trajo al mundo. O sea, desnudo. Pilucho, calato en bolas, en pelotas y muchos más adjetivos, dependiendo del país. Y como nos leen en casi todas partes, nos entenderán. Otros y otras (está de moda el otros y otras como si no se entendiera) preferirán un mono o un buzo, bata, camisón, pijama, calzón, braga, bombacha o culote... calzoncillos o slips".

Bigote Arrocet en una imagen de archivo.

El último de sus tips habla sobre aquellas personas que prefieren vestir con elegancia. "A los que se visten bien y elegantes les da lo mismo el 'Corona'. Ellos y ellas se coronarán bien con lindas y elegantes ropas porque eso es algo con lo que se nace, aunque no te vea ni te mire nadie, aunque venga o no venga gente es sólo para satisfacción personal". Y concluye: "Bueno, lectores, amigos y enemigos amantes de la moda y la historia, sólo decirles que nuestros primeros padres desnudos, sus hijos vestidos con pieles algodón y lino, nuestros antecesores y antepasados vestidos. Y al paso que vamos en el mundo, si no mejoramos y nos educamos para un mañana mejor, me temo que terminaremos como Adán y Eva".

Edmundo sigue en Chile

Edmundo Arrocet y Teresa Campos durante su relación sentimental.

Ha pasado un año desde que su historia con Teresa Campos llegara a su fin de manera definitiva y este diario informó hace algunas semanas de los planes de Edmundo Arrocet de cara al año 2021. Según confirmó este periódico, el chileno continúa viviendo en Santiago, hospedado en casa de su hermana y rodeado de su familia. "Bien cuidado y protegido", declararon fuentes próximas. "Está con el ánimo tocado, eso de no poder moverse con libertad por el mundo lo ha llevado y lo lleva fatal", proseguía la misma fuente. Edmundo Bigote Arrocet es un nómada y un "escapista", que diría Teresa Campos en sus tiempos de relación.

Hace unos días, el programa Viva la vida de Telecinco, el mismo escenario donde tuvo lugar la escena de la lectura del comunicado, contactaba con el actor para preguntarle cómo se encontraba. Sus palabras fueron las siguientes: "Muchas gracias por tu preocupación y aprovecho para desearle a Emma mucha suerte en su programa y a todos los que colaboran con ella".

