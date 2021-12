La reina Letizia, Soraya Arnelas o Mercedes Milá: los famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre toda España sueña con que le toque la Lotería de Navidad y solo unos pocos afortunados pueden presumir de haber recibido alguno de los deseados tres primeros premios más jugosos que cantan los niños de San Ildefonso. Pero, curiosamente, entre los millones de españoles, el Gordo ha ido a parar en varias ocasiones a personas muy conocidas y poderosas de este país. JALEOS te presenta a esos privilegiados vips:

La reina Letizia

El número 22.504 fue el que le otorgó la suerte a la monarca y su marido, Felipe VI (53 años), en 2004. El décimo les llegó gracias a un excompañero de Letizia (49) de TVE, como curioso regalo de boda. Como eran Príncipes de Asturias decidieron donar todo el dinero a una ONG.

La reina Letizia.

Soraya Arnelas

La cantante ha sido agraciada en el Sorteo de Navidad en más de una ocasión. Soraya Arnelas (39) es una gran aficionada a la lotería navideña, como ella misma ha confesado, y le tocó el segundo premio un año, aunque fue a repartir con sus padres.

En la lotería del Niño de este pasado 6 de enero también fue premiada con un boleto. "Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado 'El Gordo', pero me ha tocado. ¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel", contaba en sus redes sociales. Horas más trade anunciaba feliz que había encontrado los décimos.

Carmen Lomana

Vive a tan alto nivel que ni siquiera cuando ganó un premio de la Lotería de Navidad miró su boleto por si le había tocado. Fueron unos amigos, con el mismo número los que tuvieron que avisar a la empresaria (73) de que habían cantando su cifra.

Mercedes Milá

El trabajo le ha dado a la presentadora grandes satisfacciones. Y es que gracias a Megamedia, la productora en la que trabajaba en 2006, y gracias al décimo que compraron como empresa, Milá (70) se llevó uno de los grandes premios de la Lotería de Navidad.

Mercedes Milá ganó un premio de la Lotería. Gtres

Isabel Gemio

La locutora no es amiga del azar, pero compra la Lotería de Navidad porque sus hijos se lo piden. Gracias a la ilusión de sus vástagos, Gemio (60) se llevó un humilde pero agradecido premio hace unos años.

Nieves Herrero

La locutora (64) sí que sabe jugar a la Lotería. Compra décimos enteros y participa de todos los que tienen sus amigos y entorno. Así, una vez le tocó el cuarto premio de los bombos de Navidad, y una parte de él lo siguió apostando al azar, para la Lotería del Niño.

Juan Antonio Roca

Él tiene el récord. Nada menos que 50 grandes premios ganados en Loterías. Algo muy sospechoso que generó gran polémica y más aún tratándose del líder de la operación Malaya. Parece que el dinero siempre fue su perdición.

Nacho Guerreros

Hace 15 años le tocó el Gordo navideño. No lo dudó y con el dinero renovó su vida y la de sus padres. Nacho (51) dio el salto definitivo en su carrera mudándose a Madrid y tras varios negocios e intentos se convirtió en el gran actor que hoy es. Eso sí que es ganar el premio mayor.

El actor Nacho Guerreros. Gtres

