La cantante Soraya Arnelas, embarazada por tercera vez a los 41 años: los nombres que baraja para su futuro bebé

La cantante Soraya Arnelas (41 años) cierra el año con una gran noticia. La conocida simplemente como Soraya ha anunciado que está esperando a su tercer hijo. La artista se casó el pasado 15 de julio en Cáceres con Miguel Ángel Herrera después de una relación de 12 años y dos hijas en común, Manuela (6) y Olivia (2).

La exconcursante de Operación Triunfo se encuentra en su tercer mes de gestación y todavía desconoce el sexo de su bebé, sin embargo, ya tiene claro cuáles serán sus nombres: si es niño se llamará Mauro y si es niña Bianca. Soraya quiere que sea una niña ya que está encantada con sus otras dos pequeñas. Tendrá que esperar hasta enero para averiguarlo.

Así lo ha desvelado a la revista Semana este miércoles, 20 de diciembre, quien también ha asegurado que se trata de un bebé "muy deseado", una noticia que llega después de cinco meses de felicidad y dar el 'sí, quiero' al modelo.

Soraya, en noviembre del año pasado. Gtres

La feliz pareja contrajo matrimonio el 7 de junio en el Ayuntamiento de Villar del Olmo de Madrid, donde sólo estuvieron acompañados por siete personas de su entorno más cercano. El día 15 lo celebraron por todo lo alto, en la Casa Palacio de la Huerta del Conde.

Soraya supo de su embarazado cuando estaba de tres semanas y se quedó "tranquila" al saberlo, ya que con su primera hija le costó quedarse embarazada cuatro años porque había "demasiado estrés", ha desvelado.

Portada de la revista 'Semana' de este miércoles, 20 de diciembre. Semana

"Ya no habrá más niños después de este. Voy a cumplir 42 años y ahora toca disfrutar plenamente de lo que hemos creado", señalaba al medio. Eso sí, ha aclarado que no llegó "de sorpresa" porque "lo estábamos buscando y era ahora o nunca, teníamos de plazo hasta final de año". Y lo han cumplido.

En un principio, Soraya creía que el bebé llegaría a este mundo el 14 de julio del año que viene, sin embargo, los médicos ya le han adelantado que será "15 o 20 días antes". Ella tiene claro que será una "cesárea programada" ya que no puede llevar un parto natural debido a un "desprendimiento de uretra que tuve en el parto de Manuela y a una hernia de ombligo".

Pese a que esté encantada con esta nueva etapa en su vida, también ha confesado que le da un "poco de respeto" por la edad que tiene ya que "los profesionales te dicen que hay más riesgo a una edad avanzada, pero yo me siento muy bien", continuaba.

Por el momento, Soraya no se ha enfrentado a ningún bache o inconveniente en esta primera etapa y está siendo "un embarazo muy bueno" que incluso le permite "seguir trabajando y llevar una vida completamente normal".

Soraya y su marido. Redes sociales

Aunque hay algo que ya va notando después de tres meses: "La angustia por la comida", algo que también le pasó con sus otros dos embarazos y que fue la clave para adivinar que estaba esperando un nuevo bebé. "De hecho, esto fue lo que hizo que antes de hacerme la prueba ya supiera que estaba embarazada. No tengo náuseas, pero tengo que comer muy poquito y muchas veces al día. No tengo antojos, pero lo que me apetecen son comidas frías como gazpacho, ensaladilla rusa...", explicaba.

Ante esta felicidad, el matrimonio celebrará las navidades con una nueva ilusión y expectante ante los cambios que ofrezca este tercer embarazo.

