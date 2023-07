Todos los detalles de la boda de Soraya: de su segundo vestido inspirado en 'El gran Gatsby' a los invitados vip

Soraya Arnelas (40 años) ha vivido uno de los momentos más especiales de su vida. Este pasado sábado, 15 de julio, la cantante celebró su boda con Miguel Ángel Herrera tras 11 de años de relación y dos hijas en común. Tuvo lugar a las ocho de la tarde en la Casa Palacio de la Huerta del Conde, en Cáceres, y se llevó a cabo en la más estricta intimidad. Hasta ahora no ha trascendido ninguna fotografía de la celebración, pero sí se han podido conocer algunos detalles de su idílico matrimonio.

"Últimos minutos antes de que deje el móvil, para celebrar hoy nuestra fiesta del amor", decía Soraya Arnelas a través de sus stories, adelantando, además, que sería una celebración "especial" y "muy divertida".

La cantante ha vendido la exclusiva de su boda a una conocida revista, pero a través de las redes sociales se han conseguido algunas pistas. En pleno proceso de preparación, la novia posaba junto a sus estilistas, quienes ilusionadas confirmaban que Soraya lucía "guapísima". El peinado fue obra de Eugenia Bustamante, especializada en novias e invitadas, mientras que el maquillaje lo hizo Yael Maqueira.

Soraya junto a las responsables de su estilismo, horas antes de la boda. Instagram

A través de las redes sociales, también se pudo conocer que entre los 230 invitados estuvo la cantante Innocence, la que fuera mujer de Carlos Marín. Poco antes del 'sí, quiero', ella misma compartía un vídeo a su llegada a Cáceres. Tal y como confirmó la propia Soraya a EL ESPAÑOL, a su boda acudirían amigos de toda España, pero también de fuera de nuestras fronteras.

"Viene gente desde Miami, de fuera, amigos y gente que trabaja con nosotros para acompañarnos en un día tan especial. Es una boda muy joven. Estarán mis amigos de toda la vida del pueblo, los de Miguel Ángel, la familia... Va a ser muy especial", comentaba la cantante a este periódico. Los invitados al enlace, como es habitual, tuvieron que seguir un dress code. En este caso, "esmoquin y pajarita para los hombres y traje largo para las mujeres".

El vestido de la novia sigue siendo el secreto mejor cuadrado y posiblemente no se desvele hasta que las revistas lleguen a los kioscos. No obstante, a través de su cuenta de Instagram, Soraya reveló que su traje nupcial lo diseñaba Lorena Formoso. Y no llevó uno solo. Tal y como confirmó a este medio, optaba por dos diseños muy distintos entre sí.

"Llevo dos vestidos de novia, el de la ceremonia, que yo definiría como arquitectónico, y el de la fiesta, más desenfadado e inspirado en la película de El gran Gatsby, al igual que la fiesta". Sobre el convite, Soraya también revelaba que habría "mucha música en directo" porque eran varios los músicos contratados.

Los encargados del calzado fueron Javier Gonzalo y Marian love shoes. Ambos confeccionaron un diseño "a medida" y cómodos para que la artista pudiera disfrutar de la fiesta. "Los voy a decorar de una manera muy especial. He podido elegir la horma, el taco, el material, colores, todo. Y es tan ilusionante...", decía ella misma semanas antes del enlace.

Oficialmente, Soraya y Miguel Ángel Herrera se casaron por lo civil el pasado 7 de junio. Pero no fue hasta este sábado, 14 de julio, cuando lo celebraron junto a sus familiares y amigos en la Casa Palacio de la Huerta del Conde, en Cáceres. Se trata de un espectacular escenario digno de una boda de cuento de hadas, construido a partir de edificaciones anteriores. Cuenta con piscina y un maravilloso invernadero lleno de flores exóticas.

Soraya envío un mensaje a sus seguidores poco antes de la celebración. Instagram

Soraya y Miguel Ángel Herrera tienen dos hijas en común, Manuela (6) y Olivia (1), que también habrían tenido gran protagonismo en el enlace. Sin embargo, todavía se desconoce cuál fue su rol. Las pequeñas, tal y como desvelaron las tías de la cantante ante lo micrófonos de Europa Press estaban "encantadas con sus padres", "jugando toda la mañana" y después, al momento de la celebración, "muy bien".



Boda pospuesta

Según confesaba a este periódico, Soraya llegaba a su ansiada celebración con mucha ilusión y sin nervios. Tenía previsto pasar por el altar en septiembre de 2020. Pero se vio obligada a posponerlo por la situación sanitaria que atravesaba nuestro país, debido a la Covid-19.

"Lo que tengo es ganas y mucha ilusión", decía Soraya Arnelas, quien finalmente ha hecho realidad uno de sus más grandes sueños.

