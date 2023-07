Qué fue de Ness Barreiro, el 'stripper' de 'Gran Hermano 3' que desapareció del foco y ha dado un vuelco a su vida

Hace dos décadas que saltó a la pequeña pantalla cuando el programa de telerrealidad de Mediaset estaba en su pleno apogeo. Sólo estuvo 49 días en la casa, pero se dejó notar. Él es Ness Barreiro (46 años), concursante de Gran Hermano 3 del que muy poco se ha vuelto a saber desde que dejó el programa obligado por la audiencia.

Este gallego, que entonces estaba afincado en Benidorm (Alicante), se presentaba como stripper y empresario. Se dedicaba a preparar fiestas y despedidas de soltero y compaginaba esta faceta con sus propios espectáculos en el que él era el protagonista. En su vídeo de presentación aparecía en el gimnasio esculpiendo su cuerpo para la tarea.

Su aventura terminó pronto, ya que fue el cuarto expulsado de la edición, donde compartió convivencia con Kiko Hernández (46), Patricia Ledesma (43) y Raquel Morillas (47) entre otros. El reality lo presentaba entonces Pepe Navarro (71) y Paula Vázquez (48). Sin embargo, dejó muchos momentos para la posteridad, sobre todo por lucir su impresionante físico con poca ropa.

Ángel Barreiros

A su salida y contra todo pronóstico, pues tenía un perfil mediático muy atractivo, Ángel (su verdadero nombre) desapareció bastante rápido. Su ocupación actual nada tiene que ver con su pasado y, por supuesto, ya no hace shows de striptease. "Esa etapa de mi vida ya ha pasado, me retiré hace muchísimos años", dice en una ronda de preguntas y respuestas en Instagram.

Ha estado vinculado al mundo de la noche durante mucho tiempo y también ha trabajado en una multinacional. Ness deja claro que siempre ha sido una persona sana y centrada y despeja dudas ante sus seguidores: "Jamás de los jamases he bebido alcohol, ni me he drogado y tampoco he fumado. De hecho, no me gusta la gente que fuma".

Tiene un huerto, le encantan los animales y ha encontrado su verdadera vocación en el coaching motivacional, al que dedica buena parte de su actividad profesional. Con casi 200.000 seguidores en su perfil de Instagram, Barreiro se presenta como un experto en relaciones de pareja.

Responde preguntas y consultas a través de las redes con vídeos donde da sus pautas y consejos para superar dificultades o encontrar la solución a problemas sentimentales y sexuales. Esta faceta es otro de sus retos cumplidos y se siente cómodo y muy satisfecho en ella. "Lo más gratificante es hacer lo que quieres en cada momento y sentirte libre, sin apegos", confiesa.

El pasado mes de mayo, Ness Barreiro cumplió 46 años e hizo una íntima reflexión sobre su vida: "Estoy muy feliz y no siento que esté envejeciendo, siento que estoy despertando. Doy gracias cada día por estar vivo, por poder ver con claridad lo que siempre ha estado ahí y que antes no veía".

Su andadura como coach es todo un éxito, incluso hay varias personas conocidas que le siguen. Una de ellas es la actriz Antonia San Juan (62), que hace unas semanas aplaudía una de las reflexiones de Ness sobre la pareja en la madurez. También se encuentra en su lista de followers Miriam Díaz-Aroca (61) que, al igual que él, se ha adentrado en este mundo motivacional.

El que fuera concursante de GH sigue manteniendo en gran medida la imagen con la que se dio a conocer: pelo largo, casi siempre recogido en una coleta, y cuerpo atlético gracias al deporte. Dice no arrepentirse de nada y entre sus proyectos está un libro de poemas eróticos que, como él mismo dice, se halla en proceso de construcción.

