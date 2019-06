Qué fue de Patricia Ledesma, la novia de Kiko Hernández que hizo el primer 'edredoning' en 'GH'

Ha sido la única novia oficial que se ha conocido públicamente en la vida de Kiko Hernández (42 años) en sus 17 años en televisión. Patricia Ledesma (42) fue uno de los los rostros más importantes de la tercera edición de Gran Hermano, donde estuvo a punto de hacerse con el maletín al quedar en un segundo puesto.

En la casa de Guadalix de la Sierra tuvo lugar el primer edredoning y la primera hora sin cámaras del formato, que fue protagonizado por la sevillana y el colaborador de Sálvame. Este momento se convirtió en el inicio de lo que acabaría siendo una relación sentimental entre ambos, que a su vez se convirtió en una de las tramas que llenó más horas de televisión durante el año 2002.

A pesar de que en un principio todo parecía funcionar a la perfección, la pareja rompió su relación para después declararse la guerra en los platós de televisión. La madre de la exconcursante, Encarni Manfredi, tuvo un papel importante en esta historia, y se encargó de demostrar que tres no eran multitud. Se hizo más famosa que la propia Patricia al participar en Hotel Glam.

El impacto televisivo que tuvo la relación entre Kiko y Patricia y la posterior ruptura, hizo que la sevillana fichase por el programa que presentaba María Teresa Campos (77) en Telecinco y después por A tu lado, presentado por Emma García (45). En este último también colaboró Kiko Hernández, y supuso su consagración en la pequeña pantalla. A esto hay que añadirle los numerosos bolos que ambos realizaron por diferentes discotecas de toda España.

En el año 2007, y cuando Ledesma se encontraba en su mejor momento televisivo, decidió desaparecer del mundo mediático, y los espectadores poco a poco se fueron olvidando de ella. Una decisión propia, que le causó grandes problemas a largo plazo: "Lo he pasado muy mal buscando trabajo. En cinco años de televisión no te solucionas la vida. Para mí, además, no está pagado lo que yo he soportado por trabajar en televisión. Lo que yo ganaba era poco. Han sido los años peores de mi vida", confesó en una entrevista.

Lo cierto es que dejó sin acabar la carrera de Administración y Dirección de Empresas para entrar en el reality de Telecinco. Además, también contaba con un grado superior de Secretaría de Dirección. Con todo ello, no logró encontrar un puesto de trabajo dentro del sector. Uno de los motivos por los que vivió unos meses de desempleo, fue porque al salir de las entrevistas, los jefes de recursos humanos ponían su nombre en Internet y automáticamente Patricia se caía del proceso de selección.

Pese a la complicada situación que vivió, el tiempo jugó a su favor y volvió a sonreír a la vida. Por un lado, encontró el amor junto a Roberto Zapata, un empresario del sector inmobiliario y de la hostelería al que conoció en 2007. Se casaron un año después y tuvieron dos hijos, Roberto (8) y Cayetana (5).

En la actualidad, Patricia ejerce como coach de crecimiento personal y es comerciante dentro del mercado forex y cripto, que se ocupa de las transacciones monetarias, y que en la actualidad se ha consolidado como uno de los negocios más amplios a nivel mundial.

Disfruta del anonimato y de la tranquilidad de su tierra, Sevilla, donde reside junto a su marido y sus hijos. Reniega y siente rechazo por la popularidad que vivió en su época dorada, y en una de sus últimas entrevistas aseguró que cada vez la reconocen menos por la calle, y que son muy pocos los que la ubican en algún programa concreto.

Se muestra, además, muy activa en sus redes sociales, donde comparte fotografías y vídeos suyos promocionando sus looks y diferentes peinados. Está muy orgullosa del trabajo de su marido, junto al que también comparte publicaciones con bastante frecuencia y mostrándose muy orgullosa de él.

