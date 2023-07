Hablamos con Soraya horas antes de su boda: "No estoy nerviosa. Tengo ganas y mucha ilusión"

Este sábado 15 de julio es un gran día para Soraya Arnelas (40 años) que verá cumplido su sueño de celebrar el amor junto a sus familiares y amigos. Aunque oficialmente ya está casada, pues el pasado 7 de junio ya firmaron su matrimonio civil en el ayuntamiento, la cantante estaba ansiosa por poder hacer una gran fiesta y pronunciar de nuevo el "sí, quiero" por todo lo alto. La cita es a las ocho de la tarde en la Casa Palacio de la Huerta del Conde, en Cáceres.

Se trata de un escenario idílico, digno de una boda de cuento de hadas. La finca, construida a partir de edificaciones anteriores como un antiguo molino de aceite, una casa de labor, sus respectivas cuadras, etc., es una de las más extensas en planta que se pueden encontrar en la ciudad. También cuenta con piscina y un maravilloso invernadero lleno de flores exóticas.

Todo está preparado y EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la cantante para conocer de primera mano cómo está viviendo las horas previas a la boda y algunos de los detalles del evento con el que pondrán la guinda a sus once años de relación con Miguel Ángel Herrera.

"Todo el mundo me pregunta si estoy nerviosa y no, no estoy nerviosa, lo que tengo es ganas y mucha ilusión. Yo creo que mi profesión en estos años me ha hecho aprender a controlar los nervios", dice entusiasmada. Seguidamente añade: "Para nosotros en realidad esto es una fiesta, porque ya nos casamos por lo civil el 7 de junio y ahora lo que toca es festejar con los amigos y la familia".

El lugar elegido no podía ser otro que su Cáceres natal, donde se darán cita 230 invitados y no sólo de España, como la propia Soraya confiesa a este medio: "Viene gente desde Miami, de fuera, amigos y gente que trabaja con nosotros para acompañarnos en un día tan especial". Por supuesto habrá caras conocidos, como las cantantes Chenoa (48) y María Villalón (37). Habrá muchos niños, "así que es una boda muy joven. Estarán mis amigos de toda la vida del pueblo, los de Miguel Ángel, la familia... Va a ser muy especial".

En cuanto al look de la novia, el viernes 14 de julio, antes de emprender viaje a Extremadura, Arnelas recogió sus trajes del atelier de la diseñadora Lorena Formoso en Madrid. "¡Vaya currazo de vestidos! Gracias a todo el equipazo que tienes contigo. Mañana los estrenamos", le decía a la creadora a través de las redes sociales.

También comparte con este periódico algún detalle para ir abriendo boca: "Llevo dos vestidos de novia, el de la ceremonia, que yo definiría como arquitectónico, y el de la fiesta, más desenfadado e inspirado en la película del Gran Gatsby, al igual que la fiesta". Es decir, que será muy rollo años 20, como la estética de la cinta dirigida por Baz Luhrmann (60) en 2013, y está confeccionado en satén, con plumas. Llevará joyas con diamantes, más las alianzas, que ha diseñado personalmente ella y su pareja y que fueron realizadas en Córdoba.

Los invitados al enlace tienen dress code, como suele ser habitual, y es el siguiente: "Esmoquin y pajarita para los hombres y traje largo para las mujeres. Es algo protocolario en ese sentido, aunque haremos una ceremonia simbólica y cortita que nos deje tiempo para pasarlo bien". La cantante ya adelanta: "Va a haber mucha música en directo, porque hemos contratado varios músicos".

No hay duda de que las dos hijas de Soraya y Miguel Ángel, Manuela (6) y Olivia, que en octubre cumplirá dos años, tendrán un papel muy especial en la boda de sus padres, aunque de momento la cantante prefiere no desvelar ese detalle.

