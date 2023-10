Chabeli Navarro carga contra Fabiola Martínez en 'Fiesta': "Nunca he tenido una intención malvada con ella"

El culebrón de Bertín Osborne tiene un nuevo episodio. Tras la entrevista que ha concedido Fabiola Martínez a la revista Lecturas, Chabeli Navarro ha reaccionado duramente contra sus palabras. La exesposa del presentador y cantante tachaba las declaraciones de la televisiva sobre sus hijos con “intencionalidad malvada”. La expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa no ha dudado en cargar contra la venezolana.

La sevillana acudía a Fiesta para compartir su “decepción” con la ex de Osborne. Emma García hablaba con Navarro, quien estaba en la sala de espera para entrar y dónde podía ver en directo el programa. La andaluza estaba leyendo la entrevista de Fabiola Martínez con gesto serio y no dudó en responder a la presentadora guipuzcoana cuando ésta le preguntó por cómo se sentía.

“Estoy muy decepcionada con Fabiola, sus palabras me han dolido bastante”, confesaba justo cuando la presentadora le pidió que fuese más concreta en su decepción. “Ella dice unas palabras que no me han hecho ni pizca de gracia, que he hecho algo con intencionalidad malvada”, aclaraba, señalando que ella nunca había sentido estas intenciones con la que fue segunda esposa del presentador de Mi casa es la tuya.

Emma García aprovechaba para contextualizar las palabras de Navarro, en referencia a anteriores declaraciones de la sevillana, que pondrían en duda la aparente relación cordial entre la venezolana y el madrileño en ese momento. “Dice de mí que dije algo sobre ella con una intencionalidad malvada, pero eso no es así. De hecho, me he callado muchas cosas”, exclamaba la antigua pretendienta de Mujeres y hombres y viceversa.

La sevillana procede a leer la entrevista de la venezolana ha concedido a Lecturas. “Ella da una entrevista en la que se refiere a mí en televisión y no recuerdo bien lo que dijo, pero hace alusión a que mis hijos prefieren estar en el campo. Eso es con intencionalidad malvada para hacer creer que prefieren estar en Sevilla”, expresaba la ex de Osborne y antigua colaboradora de Y ahora, Sonsoles. Navarro, con gesto serio y enfadado, lanzaba una pulla contra la venezolana.

“¿Una intencionalidad malvada por mi parte o por la de Bertín, que me lo ha contado?”, unas palabras que provocaron el aplauso del público, pero también una encendida discusión entre los tertulianos del magacín. “Fabiola estaba de ella, lo ha dejado muy claro”, dijo Iván Reboso, aunque fue rápidamente rebatido por Paloma Barrientos. “Vamos a explicar la historia. Esta historia la sacas hace dos años y a la prensa no le interesaba. Ninguna revista lo compraba, tú te has subido al carro cuando Gabriela se ha quedado embarazada”, sentenció.

“Yo no me he subido a ningún carro, a mí me han llamado”, recalcaba Navarro. “Pero, ¿tú no la ofreciste la historia y no interesaba?”, le preguntaba Barrientos. Dado que el tema estaba ya desviándose, Emma García cortó el debate para abordar otra información de actualidad.

