Enna (‘OT 5’) reaparece en ‘Espejo Público’ y confirma una relación de 15 años con Bertín Osborne

En el mes de julio, Socialité señaló que Bertín Osborne podría haber mantenido una relación con la cantante Encarna Navarro, conocida artísticamente como Enna y que se hizo conocida a raíz de su participación en Operación Triunfo 5. Una información que salió cuando se conoció que Bertín volvería a ser padre junto a Gabriela Guillén.

Ahora, esta noticia vuelve a estar de actualidad, y es que Enna ha hablado con Aurelio Manzano para Espejo Público, y ha confirmado que ha mantenido con el jerezazo una relación de 15 años.

“Dos preguntas rápidas. ¿Has mantenido una relación con Bertín?”, le lanzaba el periodista especializado en crónica rosa. “Por supuesto que la he mantenido”, respondía la artista. “Lo afirmo”, insistía Enna, en referencia a cómo él lo ha negado.

[‘Espejo Público’ desnuda con inteligencia artificial a Gonzalo Miró: “Si no fuese en la calle tendría credibilidad”]

“Es una verdadera amistad que hemos tenido desde hace 15 años, y una relación. Él no se querrá pillar los dedos. Es normal”, continuaba explicando la almeriense, que se siente decepcionada después de que Bertín negase conocerla.

A pesar de eso, asegura que Osborne es “un tío fabuloso” que siempre “se ha portado superbién” con ella. “Esto ha sido mutuo, de los dos. Pero negarme ahora, y como amiga, como, si no me hubiera visto nunca. Las imágenes hablan por sí solas, y me estáis viendo comiendo con él, cantando con él, compartiendo escenario y ahora no me conoces. Creo que no hay necesidad de eso”, valoraba Enna.

Aunque afirmaba que de su vida privada no ha hablado jamás, porque lo suyo es cantar, “no me gustaría permitir es que me niegue”. Detalló que en estos 15 años ha habido “muchísimas confidencias entre los dos”, y que la última vez que hablaron es cuando le felicitó por su próxima paternidad, porque “es una noticia maravillosa”. A pesar de ello, tendría “un sentimiento de tristeza y decepción” porque consideraba al cantante y presentador “un gran amigo”.

Ya en el plató, Gema López quiso hacer una valoración de las imágenes. “Ella habla de una complicidad absoluta, hasta el punto de saber cuál era su lugar en esa relación. Y cuando se anuncia que va a ser papá le llama para felicitarle y a partir de ahí, yo creo que es cuando Bertín se da cuenta de que están empezando a salir demasiadas mujeres y no todas las puede ajustar en el calendario”. “Una vez que te has separado puedes hacer lo que quieras, pero si lo que te viene es una historia de atrás eso pone muy nervioso a Bertín. Estamos hablando de lo que estamos hablando, estamos en el patio de los mayores. No estamos hablando de soy amiga y he estado en un concierto con él”, añadía.

Sigue los temas que te interesan