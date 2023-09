‘TardeAr’ confirma a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ como colaborador: “¿Da el sueldo para otro más?”

La pasada semana, Telecinco anunció que Manuel Díaz El Cordobés sería, junto a Lolita Flores y Maribel Verdú, los primeros invitados de TardeAR, el nuevo magacín de las tardes de Ana Rosa Quintana. En una nota enviada a los medios se referían a él como “un famoso torero que acaba de ser reconocido por su padre y acaba de sufrir una grave cogida”.

Y este martes, en la segunda tarde en la que se ha emitido el formato de Unicorn Content, Manuel ha acudido al plató para hablar de cómo es su historia de amor con Virginia Troconis y su forma de entender la vida. “Yo creo que la vida es un cúmulo de recuerdos, son recuerdo los que tú tienes. Ojalá los que yo deje sean buenos”, afirmaba el que fuese concursante de MasterChef Celebrity.

En menos de un mes, Manuel se retirará para siempre de los ruedos. “Tu retirada. ¿Te imaginas al día siguiente, cuando digas ya?”, le preguntaba Ana Rosa Quintana al invitado. Manuel explicó entonces que “el 15 de octubre en Jaén será mi última corrida, y mi padre me quiere cortar la coleta, y le voy a dar esa ilusión. Así lo vamos a hacer y así lo hemos hablado”, decía, en referencia a Manuel Benítez, que reconoció hace poco ser su padre. “Va a ser un momento superemocionante”, opinaba Quintana.

Manuel Díaz narró cómo Manuel Benítez El Cordobés “ha encargado las entradas en barrera, quiere estar ahí al lado, no se lo quiere perder”, y que hace poco le envió un mensaje al móvil diciendo que ya tiene la tijera para ese corte de coleta, que representa el fin de la carrera de un torero.

“¿Cómo le llamas?”, quiso saber la presentadora. “Cuando un día estaba con él le dije: ¿cómo te llamo? Tú eres mi padre, pero esa palabra no me salía de aquí (señalando el corazón), no estaba acostumbrado en mí mismo. Pero ahora le digo padre, padrazo”, explicaba Manuel.

Antonio Hidalgo entraba entonces al plató para hacer un pequeño juego con El Cordobés, para ver si sabía diferenciar un jamón serrano de calidad de otros que no la tienen. Antes de finalizar su participación, Ana Rosa lanzó un órdago.

“Mira, Manuel. Ahora que vas a dejar de torear vas a tener mucho tiempo libre, muchísimo. Me encantaría que fueras colaborador de este programa”, le pedía al torero, que aceptaba encantado. “Cuenta con ello”, le respondía, llegando a inclinarse ante Ana Rosa, que le daba así la bienvenida oficial a TardeAR. “¿Da el sueldo para otro más? Que somos muchos”, bromeaba entonces Antonio Hidalgo, que justo esta tarde comenzaba como colaborador del magacín.

Hay que destacar que Mediaset no había confirmado el nombre de El Cordobés como colaborador en sus notas de prensa. Sin embargo, era un secreto a voces su fichaje, pues El Economista ya lo adelantó a inicios de este mes de septiembre.

