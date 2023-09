El emotivo reencuentro de Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo después de 20 años: “Vamos a llorar los dos”

Esta martes, TardeAR daba la bienvenida a un nuevo colaborador que no estuvo ayer en su estreno. Se trata de Antonio Hidalgo, cantante y presentador, quien ya sabe lo que es trabajar a las órdenes de Ana Rosa Quintana. El murciano fue el vocalista de la orquesta de Sabor a ti, programa que Ana Rosa Quintana presentó entre 1998 y 2004 en las tardes de Antena 3, y su desparpajo ante la cámara le permitió crecer hasta ser copresentador de aquel magacín.

Tras emitir un vídeo de presentación, Hidalgo entró en el plató y se fundió en un fuerte abrazo con Ana Rosa, y la emoción de ambos no se podía ocultar. “¿20 años has tardado?”, preguntó Quintana a su compañero, en tono de humor. Hidalgo, incluso, llegó a levantar a la comunicadora madrileña del suelo. “Vamos a llorar los dos”, decía entonces Ana Rosa, sin dejar de abrazar al cantante.

Para quitar un poco de hierro a la escena, Hidalgo sacó su lado más desenfadado, y tras pedir perdón por la emoción, sentenció: “Ha sido verte y me he acordado de que en el año 99 más o menos, una noche salimos y me pediste 2.000 pesetas”. Una frase que hizo a todos reír, pero él añadió entonces que “ha cambiado de pesetas a euros, he calculado con el IPC y me debes como 12.000”.

Ana Rosa, por su parte, explicaba al público que durante estas dos décadas desde que trabajaron juntos se han visto menos de lo que hubiesen querido, pues Antonio se fue a Murcia. Allí trabajó como presentador de televisión, y también, como cantante de una orquesta. “Nos hemos visto poco. Alguna vez, bueno, cuando estaba mala, me vino a ver, pero tampoco ha venido mucho”, apostillaba Quintana, que sí sigue a Antonio en Instagram, red social en la que “es muy mamarracho”. La labor de Antonio en TardeAR será la de conducir la sección El retrovisor, que repasará con imágenes los cambios de la sociedad en las últimas décadas, y que se disfrutará dos veces por semana.

La trayectoria de Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo nace en Madrid en 1965, y comienza a trabajar en televisión como cantante de orquesta de diferentes programas. Pasó por El programa de Hermida en Antena 3, y estuvo en El trampolín y Una pareja feliz de Telecinco. Su popularidad comienza a hacerse más fuerte en 1998, cuando entra en el ya mencionado Sabor a ti. En aquellos años edita discos como ‘A ti, mujer’, publicado por la propia Antena 3, y que recogía versiones de artistas como Juan Camacho o Julio Iglesias.

En Antena 3 se convierte en uno de los rostros imprescindibles, y lo mismo presenta programas de variedades (Showmatch), de humor (Esto no es serio) o concursos (X ti, con Paula Vázquez). En 2005 salta a las autonómicas con Escúchala otra vez, y en Televisión Española condujo El primero de la clase en 2006. Desde entonces, le veíamos menos en televisión, aunque fue concursante de El club de Flo y fue invitado de Tu cara me suena. En los últimos años le habíamos visto de forma episódica como invitado de Pasapalabra o Sálvame, donde acudió a la sección Lo de Belén. Hace unos meses, regresó a la televisión nacional como colaborador de Fiesta.

