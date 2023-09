¿Es el 10% de share la nueva cuota de éxito en una televisión más fragmentada que nunca?

La realidad es básicamente una, aunque ésta no sea del agrado de las diferentes cadenas: la audiencia está más fragmentada que nunca. Y ya no solo hablamos de la proliferación de plataformas o de otra manera de consumir televisión, sino de la cantidad de cadenas a la que cada espectador puede acceder desde su mando a distancia. Con este contexto es normal preguntarse: ¿eEs el 10% de share el objetivo de supervivencia de un programa? La respuesta es: para algunos, incluso, el 9%.

Lejos ha quedado esa barrera psicológica del 20% de share que hace algo más de una década sobrevolaba cualquier programa de televisión. Al descender de este porcentaje de cuota, la cosa se podía poner complicada. Empezaban los típicos cambios de contenidos, de escaleta, incluso baile de presentadores… Hoy, al menos con los datos que tenemos de este inicio de temporada, solo superan el 20% de share la primera edición de Antena 3 Noticias y la incombustible La ruleta de la suerte.

El consumo de televisión está tan fragmentado que ahora mismo las diferentes cadenas miran más otros factores que una cuota de share concreta. Uno de ellos es que el programa o la serie en cuestión esté por encima de la media de la cadena. Otro que, aunque esté por debajo de la media, no estropee demasiado el cómputo global del día y que sea líder de audiencia con unos números que, en otra época, hubiera sido motivo de cancelación.

[Ana Rosa Quintana, lo único que le funciona a una Telecinco inmersa en una seria crisis de audiencias]

Llegar al doble dígito, es decir, al 10%, es una exigencia para casi cualquier producto. E incluso en la situación que viven La 1 y Telecinco puede ser considerado todo un éxito. Antena 3 juega en otra liga. Analizando las audiencias de lo que llevamos de septiembre, su objetivo es recuperar el 13% de audiencia media que, prácticamente, calcó mes a mes durante la pasada temporada. Y que podría ser un 14% debido a sus buenas medias diarias a no ser por el hundimiento que sufre cada fin de semana y que debe recuperar durante la primera parte de la semana siguiente. Pero, vayamos por cadenas.

La 1

Jordi González luchará por superar el 10% cada tarde.

La 1, que vive de firmar uno de sus mejores veranos en cuestión de audiencias donde ha consolidado el sorpasso a Telecinco arrebatándole la segunda plaza del ranking, lleva años peleando por alcanzar el 9% de media. Sin embargo, su actual 10,7% representa una subida notoria donde queda reflejada lo bien que están haciendo las cosas desde la cadena pública.

Sin embargo, tiene programas que, aunque no son un fracaso, no llegan a alcanzar ese porcentaje. No obstante, son registros con los que la cadena se encuentra contenta, cómoda y donde, a tenor de los datos de la competencia directa, sabe que la lucha de éstos es de las más complicadas de la temporada.

Mañaneros (8,5%) y Ahora o nunca (9%) en la mañana, o El comodín (8%) en la tarde, le resuelven la papeleta. No obstante, la cadena ya ha cancelado este concurso para hacerle hueco a La plaza de La 1, el enésimo magacín de tarde de la temporada presentado por Jordi González y que tiene como objetivo mantener, al menos, la audiencia de El comodín sino superarla.

Telecinco

¿Será Ana Rosa la nueva reina de la franja vespertina?

La situación de Telecinco es especialmente delicada. No solo porque hace casi dos años que perdió el liderazgo a favor de Antena 3, sino porque desde ahí ha ido perdiendo audiencia a pasos agigantados. De hecho, su verano ha sido tan para olvidar que la cadena pública le ha arrebatado, incluso, el segundo puesto.

Telecinco, no hay que engañarse, no lucha para liderar sino volver al doble dígito. De momento habrá que esperar como funciona TardeAR y como prosigue un GH VIP, que se ha estrenado con apenas 1,1M de seguidores, su peor audiencia histórica.

Pese a empezar mal, Así es la vida se ha asentado en un nada desdeñable 9% de share en la sobremesa. Pero el ya cancelado 25 palabras y un Reacción en cadena incapaz de levantar de todo el vuelo, no son rivales para la competencia con audiencias de entre el 8% y el 9%. Y qué decir de Cuentos chinos. De momento el regreso de Jorge Javier Vázquez con este 'hormiguero' de Mediaset es uno de los grandes fiascos de la temporada.

Por la mañana, Telecinco sí entra en juego. Sin embargo, esta semana pasada se encendían las alarmas. La 'salvamización' de la segunda parte de Espejo Público ha empezado a superar a Vamos a ver, el programa de Joaquín Prat. Y, antes, La mirada crítica tiene aún unas audiencias demasiado fluctuantes. Con cuotas de entre el 12% y el 14% de audiencia, están por encima de la media de la cadena, pero por debajo de lo que hacía El programa de Ana Rosa.

Sonsoles, líder de la tarde

Antena 3

Antena 3 juega en la liga de la moderada tranquilidad, con muy pocos programas que no alcanzan el doble dígito. La única excepción del day time, y solo en ocasiones, es Y ahora, Sonsoles. El claro ejemplo de cómo no se necesitan grandes alardes en audiencias para poder ser líder.

Tras un verano complicado, donde el programa de Antena 3 llegó a completar semanas por debajo del doble dígito, el regreso de Sonsoles Onega ha hecho aumentar los audímetros. Sin embargo, su audiencia del 11% está casi dos puntos por debajo de la media y del objetivo de Antena en el mes (13%).

No obstante, a la cadena le basta. Sonsoles no baja del 10%, a veces supera el 12% y es líder de las tardes en la que es la franja más complicada del día. Cabe recordar que, a la misma hora, no solo tendrá a Ana Rosa y a Jordi González como competidores en Telecinco y La 1 respectivamente, sino también a Cuatro al día y Más vale tarde y una decena de magacines y programas de actualidad en las diferentes cadenas de la FORTA. Programas que hacen que la audiencia de la franja se juegue casi a la décima a la hora de vender un programa en concreto como el líder de la tarde.

En definitiva, la realidad es diferente para todas. Telecinco sueña con el 10% de share para empezar a subir y a salvarse; La 1 sueña con no descolgarse de él y Antena 3 espera no caer en el doble dígito exacto y escalar algunos puntos más para seguir presumiendo de liderazgo mensual alejado. El tiempo dirá si sacar un 10 en televisión es una buena nota, o no, para las diferentes cadenas.

Sigue los temas que te interesan