Fabiola Martínez estalla: "Bertín Osborne es parte de la vida de mis hijos, no de la mía. Yo ya estoy fuera"

La vida sentimental de Bertín Osborne (68 años) vuelve a sacudir de lleno a Fabiola Martínez (50). Aunque fue en enero de 2021 cuando la pareja se separó después de dos décadas de amor y dos hijos en común, las recientes declaraciones de dos de las exparejas del cantante han puesto el foco en la modelo venezolana.

Este martes 19 de septiembre era la exconcursante de Operación Triunfo Encarna Navarro la que daba un paso al frente y revelaba en Espejo Público que mantuvo una relación sentimental durante 15 años con el presentador lo que, a todas luces, significaría que de ser cierta su historia -asegura que tiene pruebas para demostrarlo- Bertín habría sido infiel a Fabiola con ella.

Por otro lado, Gabriela Guillén (32), que está embarazada del artista -con el que actualmente está distanciada tras año y medio de discreta relación- ha roto su silencio este miércoles 20 en Y ahora Sonsoles y se ha dirigido a la venezolana para dejar claro que su bebé no es ni un error ni una irresponsabilidad como la exmujer de Osborne habría dicho tras salir a la luz la noticia de su paternidad.

Cansada e intentando desvincularse de Bertín y de las declaraciones tanto de Encarna Navarro como de Gabriela Guillén, Fabiola da un golpe sobre la mesa: "Esa no es mi vida. Si viene una persona y habla de ti, ¿se está refiriendo a que tú tienes que hacer esa respuesta? Estaríamos expuestos a cualquiera que quiera hablar" se lamenta.

"Los medios de comunicación y las personas interesadas tiran de todo lo que pueden y yo no soy un recurso, pero yo tengo mi propia vida. Cuando me preguntéis sobre mi vida yo os hablaré de la mía, pero de la mía que cuentan otras personas no tiene nada que ver conmigo", ha insistido, asegurando con contundencia que "intentan convertirme en un vértice de la historia pero no lo soy. Yo ya estoy fuera, yo ya no formo parte de esa ecuación", sentencia.

Más tajante que nunca, y aunque su relación con Bertín siempre ha sido buena, Fabiola deja claro que no tiene nada que ver con el cantante: "Es parte de la vida de mis hijos, no de mi vida". "Se tergiversa la realidad. Yo no formo parte de la vida de Bertín, Bertín forma parte de la vida de mis hijos y mis hijos son mi vida, no forman parte, son mi vida. Dentro de mi vida hay un montón de cosas, pero yo no puedo hablar de otra cosa que no tiene nada que ver conmigo. Lo siento. Yo también tengo que poner mis límites", zanja.

Una vida la suya que afronta una nueva etapa tras dejar su puesto de colaboradora en Y ahora Sonsoles. "La tele es un espacio que me divierte, me aporta, me enseña, pero no es el sitio donde yo quiero estar en el futuro. La tele no es mi vida" explica, adelantando que está centrada en su Fundación y que pronto podrá contarnos nuevos proyectos.

Su tiempo actualmente se divide entre su trabajo y sus hijos que como nos cuenta, están "estupendamente": "Kike ha empezado en su nuevo cole y va con mucha ilusión. Hace muchas cosas que antes no hacía, como ir en ruta. Está muy contento. Y Carlos está en un curso complicado porque ya es 4º de la ESO. Está estudiando y centrado y Dios quiera que este año se le dé mejor y que no se despiste".

Trabajo, familia, ¿y amor? Por el momento no, como confiesa, "estoy enfocada en otra cosa". "Yo no soy una persona amargada que dice "no me voy a volver a enamorar"; no, me encantaría, pero ahora mismo para que eso suceda tendría que estar con ese objetivo de conocer gente. Y no estoy a la caza".

