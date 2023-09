El conjunto 'working' de Virginia Troconis con el que regresar a la oficina de la mejor forma

"Si no das un paso adelante, siempre estarás en el mismo lugar…", postea en su última publicación la empresaria y diseñadora Virginia Troconis (43 años). La mujer del diestro Manuel Díaz 'El Cordobés' (55) ha impactado a propios y extraños con un conjunto que no ha pasado inadvertido para nada.

Lo firma una de sus marcas de confianza, Marieth Brand, ha conquistado a destacadas influencers patrias. Puntualizar que Virginia se ha labrado un hueco privilegiado como it girl en sus redes sociales. En esta plataforma, como impone como suscriptora de moda.

Si hubiera que definir, pues, de alguna manera a la esposa de Manuel Díaz, se convendría que elegancia y buen gusto serían dos conceptos que le vendrían como anillo al dedo. Es de las mujeres más elegantes de España y extraña es la ocasión en que algún medio afea alguno de sus estilismos.

La empresaria ha hecho, pues, de su cuenta de Instagram el mejor de los escaparates, y no hay semana que no tengamos algún flechazo con los outfits que elige para su día a día.

Sus 260.000 seguidores le aplauden sus elecciones. Es lo que ha ocurrido en su último post. En él, Virginia luce un chaleco de lino y un pantalón ideales para este mes de septiembre que está a punto de tocar a su fin en el inicio del otoño.

Por un lado, el chaleco que luce es el modelo Vest Abril. Está rebajado; antes costaba 34,90 euros y ahora puede ser tuyo por 29,90. Está fabricado en viscosa y lino. Por otro lado, el pantalón es el mismo modelo y cuenta con la misma rebaja del chaleco. Cuesta 29,90.

Sobre los cuidados del conjunto, se hace ver: "Lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 grados. No use cloro. No se puede secar en una secadora. Planchado a baja temperatura: máximo 110 grados. No lavar en seco".

No es la primera vez que Virginia Troconis confía en las piezas de Marieth. En otras ocasiones, la mujer de Manuel Díaz también ha posado con estilismos de la marca que se han robado toda la atención de sus seguidores. El pasado verano, de hecho, la influencer se mostraba en su perfil de Instagram con un bonito conjunto de lino, formado por un pantalón y original crop top beige que, por sus características, podría volver a repetir en las próximas semanas.

