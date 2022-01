1 de 10

El torero ha roto récord de 'likes' y comentarios en Instagram tras colgar este bonito posado al lado de su hijo de 17 años, Manuel. En pocas horas, el diestro ha recibido un sinfín de mensajes por parte de sus 'followers', quienes han destacado, sobre todo, la belleza del joven. "Te felicito, que hijo más guapo", "Vaya chico más guapo, una pasada" o "Guapísimo tu chaval", son algunos de los textos que se leen junto a la imagen. El 'post' también ha llamado la atención por el bonito mensaje que el madrileño ha escrito: "'Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo... Ni siquiera yo, ¿ok? Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve a por ello y punto' No me canso de repetírselo a los tres…"