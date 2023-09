Shakira lo vuelve a hacer en su nueva canción: los dardos que lanza en 'El Jefe' al padre de Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira (46 años) ha publicado El Jefe, su último lanzamiento que cuenta con la colaboración del grupo mexicano Fuerza Regida. Desde su mediática ruptura en 2022 con el exfutbolista Gerard Piqué (36) tras más de 11 años juntos y dos hijos en común, la artista ha aprovechado cada nueva canción para lanzar mensajes a su expareja.

Una supuesta infidelidad de Piqué habría sido determinante para la ruptura entre la cantante y el exjugador del Fútbol Club Barcelona, que ahora mantiene una relación con Clara Chía (24). Lo cierto es que Shakira también ha aprovechado el lanzamiento de otras de sus canciones para atacar a Clara Chía en su tema TQG (Te Quedé Grande) junto a Karol G o en la Bzrp music sessions, vol. 53

''Una loba como yo no está pa' tipos como tú'', ''Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena'' o ''Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda'', han sido algunas de las frases que la de Barranquilla ha lanzado al entorno de Piqué.

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura… 🪦👿 #ElJefe — https://t.co/GwyH6m29Dm pic.twitter.com/3PLTFilE9h — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 21, 2023

Aunque es una letra que no pasó desapercibida, Shakira vuelve con su nueva canción posruptura y una nueva 'venganza' musical. "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura", canta en su nuevo videoclip.

Se trata de una de las frases de El Jefe en la que le dedica mensajes a su exsuegro, el empresario Joan Piqué (63), que es el padre de Gerard Piqué y el abuelo paterno de sus hijos, Milan (11) y Sasha (9).

En sus primeras dos horas de estreno, el nuevo 'single' de la colombiana ha superado los 1,2 millones de visualizaciones. Shakira vuelve a recuperar el estilo cañero de las canciones más emblemáticas de sus inicios como Hips Don't Lie.

Concretamente, en El Jefe aparece con varios cambios de looks texanos para representar la desigualdad laboral entre un empleado y su jefe. "Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien", canta.

Además, la colombiana luce botas de tacón de aguja, un sombrero vaquero, unas trenzas y prendas de cuero con flecos para bailar su nueva coreografía. La cantante ha mostrado que ella sola puede reinar en el panorama musical tras más de 30 años de carrera musical.

Ahora, la colombina lanza un cambio de registro musical después de que hace días se llevara el galardón de homenaje a su carrera, el Video Vanguard Award, en los MTV VMA 2023.

La gran acogida de 'El Jefe' entre sus seguidores

El Jefe ha tenido una gran acogida entre los seguidores de la artista y así lo han manifestado en los más de 26.000 comentarios que ha recibido en el videoclip de su nuevo trabajo.

"Está canción es dedicada a toda esa gente que va en busca de un mejor futuro", "Esta es la razón por la que ningún artista latino ha podido destronar a Shakira" o "¡Shakira no para de sorprender!", han sido alguno de los comentarios de sus fans. El lanzamiento ya cuenta con más de 3,5 millones de visualizaciones, a pesar de que han pasado menos de 24 horas desde la publicación.

