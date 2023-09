Ya hay fecha para la misa funeral de María Teresa Campos en Madrid: cuándo y dónde se celebrará

Fue el pasado día 11 de septiembre, lunes, cuando la ciudad de Málaga pudo despedir a su vecina más ilustre, María Teresa Campos, en la Parroquia de San Pablo. Ese día, los malagueños se agolparon a las puertas de la iglesia para darle el último adiós a una de las reinas de la comunicación en España, después de que sus cenizas se depositaran -como era su deseo- en la Hermandad de la Paloma.

Ya entonces, las hijas de la malograda y querida y respetada comunicadora, Terelu Campos (58 años) y Carmen Borrego (56), anunciaron que la misa funeral en memoria de su madre celebrada en Madrid tendría lugar días después. En un primer momento se fijó la fecha para el pasado día 19. No obstante, la familia Campos vio conveniente posponer la eucaristía.

Ahora, EL ESPAÑOL conoce cuándo y dónde los madrileños podrán darle su último adiós a Teresa Campos. De acuerdo a la información que se facilita a este periódico, el funeral de María Teresa será el próximo lunes 25 de septiembre a las 21 horas en la iglesia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón.

[Aplausos populares, flores amarillas y dos actuaciones musicales: así ha sido el último adiós a María Teresa Campos en Málaga]

La misa funeral que se celebró en Málaga, en memoria de Teresa, el pasado lunes 11 de septiembre. Gtres

Será una misa muy emotiva, como cabe esperar, en la que familiares y amigos que no pudieron desplazarse a Málaga le podrán dar el último adiós a Campos como se merece. Habrá, según le consta a este medio, música en directo, y se espera la actuación de artistas de la talla de Miguel Poveda (50).

Una vez que la familia Campos celebre esta misa por fin podrá digerir y asimilar, en la intimidad y en el día a día, el duelo por la pérdida no sólo de la estrella de la televisión, sino de su madre y pilar y guía en la vida.

María Teresa Campos en una imagen de archivo. Gtres

"Si mi madre ha sido grande como profesional, ha sido inmensa como madre. Ha sido madre de mucha gente, madre de su familia, de sus amigos. Todos sienten ese vacío. Ser como ha sido ella es muy difícil. Ser como ella es un reto. A ella le importaba el dolor de todos, incluso de desconocidos", reconoció Carmen Borrego este miércoles día 20 en su debut como colaboradora en Así es la vida.

Y apostilló la benjamina del clan: "La palabra huérfana es una palabra fea, pero sentirte así es como estar al borde del precipicio, por arriba no hay nada, hay que acostumbrarse a eso y lo vamos a pasar mal".

Las hijas de María Teresa, poco a poco, están retomando su vida tras el rasgón más duro al que se han enfrentado. Todavía quedan muchos flecos por cerrar del fallecimiento de su progenitora. El más inmediato: desalojar la casa en la que vivió Teresa sus últimos años, en Aravaca, en régimen de alquiler.

"Ese momento no ha llegado, tiene que llegar, pero es que no hemos tenido tiempo. No sé cómo lo voy a enfrentar, pensar 'tengo que ir a su casa'", ha explicado Borrego en su primera entrevista en televisión.

Contó, además, Carmen que siente cerca a su madre, que cada día la percibe y que en la mañana de este pasado miércoles, 20 de septiembre, habló con ella: "La oigo mucho, pero todavía es muy pronto. Tengo que llegar a sentirla. Ahora tengo el dolor de lo que ha pasado. Tengo las imágenes de su final, pero no quiero que sean las imágenes que guarde de ella. Siento paz porque creo que no nos vamos del todo. Desde donde esté nos va a cuidar y nos va a cuidar".

