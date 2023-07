La intensa vida amorosa de Bertín Osborne: relaciones fugaces, dos matrimonios y un último romance polémico

El bombazo de que Bertín Osborne (68 años) será padre en 2024 no ha dejado impasible a nadie. La futura madre es Marlises Gabriela Guillén (32), quien está ya en el tercer mes de gestación. Contando a Cristian, primer hijo del presentador fallecido a los días de nacer, este será su séptimo hijo y el primero de ella.

"No ha sido ni deseado ni buscado", sino un "accidente", apuntaba el cantante a Beatriz Cortázar en La mañana de Federico tras conocerse la noticia del embarazo. Así, afirmaba que "Gabi es una chica estupenda, cariñosa, simpática, guapa, muy trabajadora y honrada, pero uno no puede estar obligado a estar enamorado. Por eso asumiré mis responsabilidades cuando llegue el momento. Llevamos tiempo sin vernos, es una decisión tomada hace tiempo y así va a seguir. Por favor, no me preguntéis más", sentenciaba Osborne.

Esta ya supone la tercera vez que de las relaciones del presentador da lugar a un hijo. Primero fue con Sandra Domecq y después con Fabiola Martínez (50). Aunque, entre una y otra, tuvo muchos más amoríos.

Decía el madrileño en Sálvame Deluxe, allá por 2014, que había mantenido relaciones con más de 1.000 mujeres y con más de 40 famosas. "¿Has tenido relaciones con más de 40 famosas, incluyendo actrices, presentadoras, cantantes, modelos o incluso princesas?", le preguntaba María Patiño (51). "No", respondía él. Conchita Pérez (69) y su famoso polígrafo destapaban la verdad: "Miente". "¿Te has acostado con más de 1.000 mujeres?", le repreguntaban, a lo que él volvía a negarlo, y la poligrafista le descubría. "No las he contado, no sé cuantas son", justificaba.

En 2022 se abría la caja de Pandora y el presentador señalaba a El Mundo que era "una chorrada" y que la gente "se lo tomó en serio". "Yo estaría muerto ahora mismo, consumido", añadía entre risas respecto a las supuestas aventuras. Y lo de ser romántico... no entraba en su manual. "He salido con muchas señoras, no con 1.000, pero no soy el de los detalles románticos. No digo 'te quiero' nunca".

Se desconoce el número exacto de mujeres con las que ha estado, lo que sí se sabe es quiénes fueron las que pasaron a ser algo más en su vida y las que pusieron punto y aparte a su figura de donjuán. Sandra fue su primer y gran amor.

Sandra, el primer amor de Osborne

Su historia se remonta a su adolescencia. En 1977, con tan solo 23 años, el joven Bertín ya oficializó su relación y se casó con la jerezana en la iglesia de San Miguel en Jerez de la Frontera tras tres años de noviazgo.

La pareja tuvo cuatro hijos: Cristian, Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia (34). El primero falleció a los 20 días de nacer en el Hospital de la Paz por una malformación en el hígado. En diciembre de 2021, Osborne confesó en Su casa es la suya a Toñi Moreno (50): "Tuve cuatro hijos con ella, no quiero olvidarme de mi hijo mayor (...) Nació con un problema del hígado y a los 15 o 20 días murió en mis brazos".

Al año de aquel trágico suceso, nació Alejandra. "Éramos muy jóvenes. Aquello fue un palo tremendo. Lo llevamos muy mal los dos. Sandra estaba desconsolada y yo también, evidentemente. Fue un impacto y una impresión tremenda. Pero bueno, al año se quedó embarazada de Alejandra. Aquello fue 'heavy', pero lo pasamos enseguida", proseguía en el programa.

Y sí, en 1978 llegó la primera niña, quien le devolvió la ilusión a sus padres. Ocho años después nació Eugenia, y a los tres, Claudia. Ahora, Alejandra es decoradora, Eugenia diseñadora y Claudia escritora.

Sin embargo, poco duró la felicidad entre la pareja. En 1991, y entre decenas de rumores sobre infidelidades por parte del presentador, firmaron los papeles de divorcio. Su amistad perduró para siempre, incluso hasta el último día de vida de Sandra.

Domecq falleció el 13 de agosto 2004, con 51 años, tras luchar contra la leucemia. Antes de morir, ella rehizo su vida con Fernando Portillo, con quien tuvo su quinta hija, Ana Cristina (29), que se dedica a la moda. Ella solo tenía 11 años cuando su madre murió.

Cada día 13 del octavo mes del año, sus hijas lloran y recuerdan a su querida madre. "Mamá, ya pasaron 18 años... Y la verdad es que sigo un poco enfadada con la vida y te sigo echando muchísimo de menos todos los días", se lamentaba Eugenia el año pasado a través de una publicación de Instagram.

Fabiola, su segunda mujer

No fue hasta 2006 cuando Bertín dio el 'sí, quiero' en Sevilla a su segundo amor, Fabiola Martínez. La pareja se casó en 2006 y tuvieron dos hijos: Kike (16), quien nació con una lesión cerebral, y Carlos (15). 15 años duró su matrimonio. En 2021 anunciaron su separación y en 2022 se divorciaron por "problemas de convivencia". El cantante emitió un comunicado en el que señalaba:

"Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión. No hay terceras personas.

Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias.

Os ruego de corazón que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema.

Para mí es muy doloroso por cuanto, como ya os he dicho, mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto".

Bertín y Fabiola en una imagen de archivo de diciembre de 2015. Gtres

Gabriela Guillén, actual pareja y futura madre

Ahora, Bertín se enfrentará a sus casi 70 años a un nuevo reto: ser padre de nuevo. La madre será Guillén, la joven fisiterapeuta y modelo de la que todo el mundo habla desde que se la vio con Osborne en 2022 durante un posado fotográfico de la firma de ropa El Capote, de la que Osborne es imagen.

Ella, aquella "amiga especial" a la que se refería Bertín, también es empresaria y dueña de MGG Beauty, una clínica de estética en Madrid que cuenta con dos locales.

Los otros romances de Bertín

Pese a que Sandra y Fabiola fueron sus dos grandes amores, hubo otras mujeres que conquistaron al dandy español. Una de sus relaciones más sonadas fue con la modelo Arianne Brown, 17 años menor que él. Su romance, que se desarrolló en los años 90, se mantuvo durante nueve años, incluso se oyeron rumores de campanas de boda, aunque nunca llegó a nada oficial.

A Bertín también se le ha relacionado con otras celebrities del ámbito nacional como Terelu Campos (57) y Ana Obregón (68). La primera sigue negándolo. En 2017 confesó en Mi casa es la tuya que se veían mucho porque ella "era novia de un amigo suyo".

Fue en 2022, en el mismo programa televisivo, donde la ahora abuela y madre de Ana Sandra, nacida por gestación subrogada gracias al esperma de Álex Lequio, hijo fallecido de la presentadora, donde ambos confirmaron su affaire. "Ella y yo hemos salido juntos", anunciaba Osborne. "Es una historia que no se ha contado nunca", respondía Obregón. "Nos enrollamos, pero fue cuando teníamos 22 años", aclaraba él.

Lo que nunca se llegó a confirmar es si tuvo algún tipo de encuentro amoroso con Mar Flores (54), Lolita Flores (65) y Paloma Lago (56), otras de las muchas supuestas relaciones del cantante de Amor Mediterráneo.

Fuera del territorio nacional también se rumoreaba que, entre matrimonio y matrimonio y durante su estancia en Miami, el ex de Fabiola estuvo con la modelo y la cantante danesa, Brigitte Nielsen (59), y con la tenista Gabriela Sabatini (53).

