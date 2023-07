Descubrimos los detalles del viaje de Elsa Pataky y Chris Hemsworth a Ibiza: íntimas calas y cinco horas en barco

Viven en Australia, pero España se ha convertido en su destino predilecto cada verano. Este año no ha sido la excepción y, como en temporadas anteriores, Elsa Pataky (46 años) y Chris Hemsworth (39) han viajado a Ibiza para disfrutar de sus impresionantes playas. Así lo compartieron en sus redes sociales el mismo día que ponían rumbo a casa, evitando acaparar la atención de los paparazzi. La pareja de actores ha mostrado un sinfín de imágenes de su escapada que, entre otras cosas, dan pistas sobre uno de sus mejores planes en la isla: un paseo en barco junto a sus hijos y un grupo de amigos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Elsa Pataky y Chris Hemsworth viajaron a bordo del barco La Juliana durante cinco horas, conociendo calas bonitas y más íntimas, a las que no se accede fácilmente en coche. Así, han conseguido tener mayor intimidad y mantenerse alejados de los curiosos. "Muy amables, cercanos y simpáticos", el matrimonio disfrutó de la isla Pitiusa y de un sinfín de servicios exclusivos.

Un viaje similar al de Elsa Pataky y Chris Hemsworth incluye patrón profesional, marinero, asistente y bebidas suaves, a bordo de "un barco distinto", según explica la compañía en su página web. En su plataforma, donde se gestionan las reservas, desvelan que la embarcación "es la historia viva de una antigua 'golondrina' de pasajeros construida en el año 1965 en Mallorca", que durante el verano transportaba a turistas extranjeros.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth durante su paseo en barco por las calas más íntimas de Ibiza. Instagram

Desde 2017, después de 52 años de servicio, se convirtió en un barco privado. En la web añaden que es el proyecto "romántico" de un armador que, fan de este tipo de construcciones, rediseñó La Juliana para convertirlo en una joya del Mediterráneo que volvió a las aguas en 2021.

Es un barco ancho, cómodo, y con una marcada línea sesentera, honrando a su historia. Tiene tres camarotes, una plataforma de madera con escalera para entrar en el mar y una amplia cubierta para tomar el sol que incluye bancos de tres metros con compartimentos. Además, cuenta con un enorme solarium con capacidad para seis pesonas que invita al relax.

El interior también destaca por su estética típica de los años 60 y las comodidades que ofrece a los tripulantes. Incluye una cocina completamente equipada y un comedor para 10 comensales que se transforma en un área chillout que sigue la filosofía slow life del barco. Completan el espacio el salón con biblioteca, una zona relax con colchoneta, tres camarotes para descansar, una ducha independiente y una cabina de lavabo y wc.

Aunque Elsa Pataky y Chris Hemsworth sólo estuvieron a bordo durante cinco horas, el barco cuenta con todas las condiciones necesarias para hospedarse durante largas estancias. La empresa, no obstante, deja en su web los detalles de sus servicios para medio día o día completo. Aun así, explican que se adaptan a las necesidades de sus clientes, ofreciendo "casi cualquier cosa". Los precios no están predeterminados y se establecerán según lo solicitado por los turistas.

En La Juliana se presta atención a cada detalle con el fin de convertir una escapada a las Baleares en un viaje de ensueño e inolvidable. El armador ha seleccionado textos de literatura náutica y guías para que los tripularen estén informados de la zona en la que se navega. Por otro lado, se decora el área chillout con flores frescas recogidas de las calas y durante la hora del fondeo o la puesta de sol el patrón selecciona playlist de música vintage adaptadas al momento.

La Juliana también ofrece servicio de comida, a basa de producto local y de fuentes sostenibles. "Siempre se come bien, se come fresco y se come sano", aseguran en su página web.

A través de sus redes sociales, tanto Chris Hemsworth como Elsa Pataky han dejado constancia de su idílica travesía. La pareja de actores no sólo disfrutó de los servicios a bordo, sino también de las espectaculares calas de Ibiza. Hubo tiempo para tirarse al mar y e incluso para bucear y descubrir el fondo marino.

