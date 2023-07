Rocío Osorno ficha el vestido más irresistible de la nueva colección Zara: los detalles del look que arrasa en la web

Aunque es época de rebajas, las fashion victims bien saben que no hay que descuidar las nuevas propuestas que ofrecen las firmas. Rocío Osorno (35 años) lo ha confirmado, adquiriendo un irresistible vestido de Zara que será todo un acierto durante la temporada estival. Es de color negro, un infalible en cualquier temporada, y cuenta con un delicado bordado con abalorios.

A través de sus redes sociales, la influencer ha confesado que se ha ido de shopping, comprando, entre otras cosas, este diseño de corte midi, escote recto y tirantes finos ajustables. La atención la acapara la parte superior, adornada con un delicado bordado de flores y puntos básicos que se completa con abalorios blancos que hacen contraste con la base de la pieza.

El vestido tiene un precio de 39,95 euros y ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la XXL. Sin embargo, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, comienza a agotarse en la web. Su récord de ventas confirma que es uno de los vestidos más deseado de la cabecera de Inditex y que no tardará en convertirse en un must de la temporada. Tanto en sus dos tamaños más pequeños, como en la talla S, Zara advierte que quedan "pocas unidades". Mientras que la XL y la XXL ya se han agotado.

Por su corte clásico, sencillo y elegante, el vestido admite diferentes tipos de calzado. La elección final dependerá del estilismo que se desee conseguir. Rocío Osorno ha optado por un outfit relax, llevándolo con sandalias a tono, planas y cómodas. No obstante, para dar un punto más de elegancia, la prenda podría combinarse con alpargatas o plataformas.

La influencer ha completado el look con un bolso tejido en color crema y con una estética igual de veraniega, que también compró en su reciente visita a Zara. No llevó mayores accesorios, ya que el vestido no lo necesita. La decoración de su parte superior es más que suficiente para destacar con elegancia. El toque final se lo dio su espectacular melena, suelta, lisa y previamente preparada para protegerse de los efectos del sol.

Aunque es un vestido que forma parte de la nueva colección en Zara, se convertirá en un fondo de armario de la temporada de verano. Al ser un modelo cómodo, fresco y que reúne tendencias que suelen perdurar en el tiempo, también podrán lucirse en los próximos años.

