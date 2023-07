Esta es la pena de cárcel a la que podrías enfrentarte si has reenviado el PDF de '¡HOLA!' de la boda de Tamara Falcó

Era, sin duda, uno de los secretos mejor guardados de los últimos meses. La expectación era máxima. España entera pendiente de conocer todos los detalles sobre el vestido de novia que Tamara Falcó (42 años) llevaría el día de su esperada boda con Íñigo Onieva (34). Los periodistas aguardaron durante horas a las puertas de El Rincón para tratar de revelar el más mínimo detalle sobre cómo aparecería vestida la hija de Isabel Preysler (72) el día más importante de su vida. Sin embargo, el secreto se guardó hasta el último momento y hubo que esperar a la publicación de la revista ¡HOLA! para desvelar el enigma.

Lo que no esperaba nadie era que la revista sufriría el mismo día de su publicación "la mayor acción de piratería de la historia de la prensa en nuestro país". A primera hora de la mañana, y tras comenzar a venderse los primeros ejemplares con la exclusiva del enlace entre Tamara e Íñigo, cientos de usuarios empezaron a recibir por WhatsApp un PDF con el número completo de la revista.

Tal y como denunció la Asociación de Medios de Información (AMI), la publicación de la exclusiva de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva se agotó en los quioscos durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, el número de la revista llegó a más gente de la esperada a causa de una difusión masiva realizada por WhatsApp a través de un PDF en el que los usuarios pudieron leer la exclusiva de la boda al completo.

Portada de la revista '¡Hola!' de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. ¡Hola!

"Aunque en los quioscos se ha agotado la primera edición y los responsables prometen otra para mañana, el especial de ¡HOLA! ha llegado a más gente de la que ha comprado la revista a través de la red social WhatsApp, propiedad de Meta, donde ha sido distribuido de forma masiva. Meta ignoraba así el legítimo derecho de la revista ¡HOLA! de hacer suyo el fruto de su trabajo", explicaban desde AMI tras lo ocurrido.

Por el momento, es imposible calcular las pérdidas que podría haber supuesto para la publicación 'el pirateo' de la exclusiva de la boda entre la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva. Sin embargo, la realidad es que han sido muchos los que, tras haber recibido el PDF con toda la información y las imágenes de la ceremonia y la fiesta posterior, han decidido no comprar la revista. El número salió al mercado a un precio de 2,70 euros.

Y es que hay que tener en cuenta que por medio de este documento los usuarios pudieron analizar al detalle el reportaje de más de 50 páginas elaborado por las decenas de fotógrafos y periodistas que trabajaron en la realización de las más de 1.000 fotografías que se hicieron durante el evento.

Han sido varios medios los que han publicado durante semanas que la pareja más conocida del momento podría haber llegado a cobrar por la exclusiva más de un millón de euros. Pero independientemente de esta información, lo cierto es que la filtración ha supuesto un gran perjuicio económico para la revista, que se ha visto afectada de lleno por la información que, cada día, se difunde con más frecuencia de forma viral a través de las redes sociales.

Como si de un acto reflejo se tratara, miles de personas reenviaron el PDF de la boda entre Tamara e Íñigo tras recibir el documento por WhatsApp. Sin embargo, la mayoría de ellos desconocían en ese momento que un gesto tan simple como reenviar un documento podría implicar penas de cárcel o sanciones económicas.

La revista no solo ha criticado la acción de los usuarios, sino también la de Meta, la empresa encargada de gestionar WhatsApp y contra la que podría emprender acciones legales por permitir que se comparta su revista y no tomar medidas al respecto ni borrar contenidos.

¿Qué me puede pasar si he reenviado el PDF de '¡HOLA!'?

Tal y como denunció la AMI, "la piratería es un delito contra la propiedad intelectual y conlleva aparejadas penas de cárcel de entre seis meses y cuatro años, además de multas económicas y de la obligación de resarcir los daños causados". Por ello, en base a la legislación vigente en lo relativo a la Propiedad Intelectual, todas aquellas descargaron o difundieron el contenido exclusivo de la boda entre Tamara e Íñigo estarían cometiendo un delito.

Según han explicado varios abogados especializados en Propiedad Intelectual, el proceso de reenviar y recibir un contenido de este tipo involucra a varios agentes. En primer lugar, a la persona que recibe el contenido, que estaría cometiendo un delito por reproducción. Y en el caso de aquella persona que, además de recibirlo, lo reenvía estaría cometiendo un delito por comunicación pública. Además, al tratarse de un PDF completo con todo el contenido del número habría que sumar un delito por distribución.

Sin embargo, a pesar de que la acción cometida por los usuarios supone un delito, la realidad es que perseguirlo en estos casos es bastante complicado. En primer lugar, habría que identificar a todos los usuarios involucrados en la acción. Y no solo eso. Una vez identificados, habría que valorar si prospera hacer un juicio o no. En este sentido, la clave para que no se celebrara sería la imposibilidad de corroborar que las personas que ha distribuido el contenido lo han hecho para obtener un beneficio económico.

Por lo tanto, a pesar de las denuncias de la revista y la AMI, parece bastante complicado que vaya a haber consecuencias para todos aquellos que descargaron y reenviaron la exclusiva de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

